Warszawska Białołęka zyskuje nową przeprawę

Na mapie inwestycyjnej stolicy projekt przy ul. Płochocińskiej wyróżnia się swoim transportowym znaczeniem. Za kwotę 24,2 mln zł powstaje nowa przeprawa nad Kanałem Żerańskim, która ma odciążyć istniejącą infrastrukturę i usprawnić komunikację w tej dynamicznie rosnącej części miasta. Inwestycję realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a za wykonawstwo odpowiada firma Domost.

Prace konstrukcyjne weszły właśnie w decydującą fazę. Nad kanałem zamontowano dziesięć potężnych, stalowych belek, z których każda waży około 26 ton i ma blisko 42 metry długości. To one stanowią szkielet nowego mostu. Konstrukcja została osadzona na specjalistycznych łożyskach garnkowych, których zadaniem jest bezpieczne przenoszenie ogromnych obciążeń i minimalizowanie wpływu drgań generowanych przez ruch pojazdów.

Rozkopią Most Kotlarski

Innowacyjna technologia skraca czas budowy

Wykonawca sięgnął po nowoczesne rozwiązanie, które znacząco optymalizuje proces budowlany. Zamiast czasochłonnego montażu tradycyjnego deskowania, na stalowej konstrukcji ułożono 120 gotowych, prefabrykowanych płyt betonowych ze zintegrowanym zbrojeniem, o łącznej masie 105 ton. Takie podejście przynosi wymierne korzyści. Nie tylko znacznie ogranicza ilość odpadów na placu budowy, ale również minimalizuje zakres prac prowadzonych bezpośrednio nad lustrem wody. Przede wszystkim jednak, rezygnacja z konieczności budowy, a następnie demontażu skomplikowanych rusztowań, bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu realizacji tego kluczowego etapu inwestycji.

Prace na Płochocińskiej na ostatniej prostej. Co czeka kierowców?

Kolejnym kamieniem milowym będzie zaplanowane na koniec marca betonowanie płyty ustroju nośnego, które połączy wszystkie elementy w jedną, spójną całość. Tuż po tym, na początku kwietnia, ruszą prace drogowe mające na celu włączenie nowej przeprawy w ciąg ul. Płochocińskiej.

Dla kierowców najważniejszą informacją jest fakt, że przejezdność na tej ważnej arterii zostanie utrzymana przez cały okres budowy. Zgodnie z harmonogramem, całość prac ma zakończyć się w połowie bieżącego roku, co realnie wpłynie na komfort życia mieszkańców i płynność transportu w tej części Warszawy.

Materiał powstał przy wsparciu AI

