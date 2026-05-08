Budowa kompleksu basenowego przy ulicy Ostródzkiej w Warszawie weszła w kluczową fazę. Na początku maja wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję, której wartość przekracza 92,5 mln zł. Nowy obiekt ma być gotowy w drugiej połowie 2027 roku i stanie się drugą publiczną pływalnią w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Białołęka.

Inwestycja, w całości finansowana z budżetu miasta, jest realizowana przez sopocką firmę NDI S.A. Projekt powstaje na działce o powierzchni 2,5 hektara u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara. Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za wzniesienie jednokondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego budynku o powierzchni całkowitej 12 680 mkw. i kubaturze blisko 60 tys. m³.

„Inwestujemy w warszawski sport – realizujemy duże ogólnomiejskie projekty jak ośrodek Nowa Skra, ośrodek Hutnik czy tor łyżwiarki Stegny, ale również projekty dzielnicowe, które dla nas mają bardzo ważne znaczenie. Za blisko 100 mln zł budujemy na Zielonej Białołęce kompleks basenów, strefę odpoczynku i zespół saun” – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, i dodaje: „To miejsce będzie zaadaptowane dla osób trenujących, ale też dla wszystkich mieszkańców, którzy będą tutaj mogli pływać i odpoczywać”.

Co dokładnie powstanie przy ulicy Ostródzkiej?

W ramach projektu zaplanowano budowę sportowego basenu o długości 25 metrów z ośmioma torami pływackimi oraz widownią mogącą pomieścić 150 osób. Obok powstanie basen rekreacyjny wyposażony w gejzery, leżanki i bicze wodne. Inwestycja obejmuje także basen do nauki pływania o zmiennej głębokości (0,8-1,35 m) oraz brodzik dla najmłodszych o głębokości do 30 cm.

Wszystkie niecki basenowe zostaną wykonane w technologii stali nierdzewnej, co ma zapewnić wysoką trwałość i standardy higieniczne. Uzupełnieniem oferty wodnej będzie strefa saun oraz zespół zjeżdżalni. Z 15-metrowej wieży o ażurowej konstrukcji prowadzić będą dwie zjeżdżalnie zewnętrzne o długościach 140 i 57 metrów oraz jedna wewnętrzna o długości ok. 5 metrów.

„Budynek pływalni przy ul. Ostródzkiej zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony obiekt o powierzchni całkowitej 12 680 m2 i kubaturze blisko 60 tys. m3. Inwestycja jest w całości finansowana przez m.st. Warszawę. Wykonawcą inwestycji jest firma NDI S.A. z Sopotu” – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Nowe centrum rekreacji z ogrodem na dachu

Projekt zakłada również stworzenie dodatkowych przestrzeni rekreacyjnych. Na dachu niższej części budynku znajdzie się taras z ogrodem, dostępny z wieży ze zjeżdżalniami, która będzie pełnić także funkcję punktu widokowego. W zachodniej części obiektu zlokalizowano hol wejściowy, szatnie, restaurację z zapleczem gastronomicznym oraz pomieszczenia dla personelu. Wokół budynku powstanie pełna infrastruktura towarzysząca, w tym parkingi, chodniki, place zabaw i tereny zielone.

Jak zaznacza burmistrz Białołęki, Anna Majchrzak, inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. „Spotykamy się dziś w miejscu, które jeszcze przed chwilą było jedynie punktem na mapie naszych planów, a za kilkanaście miesięcy stanie się tętniącym życiem centrum sportu, rekreacji i sąsiedzkich spotkań”.

Inwestycja w rosnącą sieć obiektów sportowych w stolicy

Kompleks przy Ostródzkiej będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt spełnia również wymogi Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA, co pozwoli na organizację zawodów pływackich o randze krajowej. Jest to element szerszej strategii miasta, które dysponuje obecnie siecią 29 krytych pływalni.

Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne w innych dzielnicach. Roboty trwają m.in. w kompleksie przy ul. Niegocińskiej na Mokotowie, w pływalni Nowa Fala na Woli oraz w obiektach we Włochach i na Ursynowie. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji realizowana jest także przebudowa Ośrodka Namysłowska na Pradze-Północ, gdzie w miejscu starego obiektu powstanie nowa kryta pływalnia.

Artykuł powstał przy wsparciu AI