Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na remont kluczowego, choć krótkiego, odcinka drogi krajowej nr 73 na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Inwestycja dotyczy fragmentu trasy w powiecie buskim, która stanowi ważny dojazd do uzdrowiskowego Buska-Zdroju. Mimo niewielkiej skali, prace mają istotne znaczenie dla poprawy płynności i bezpieczeństwa na trasie o znaczeniu ponadregionalnym.

Jeden kilometr, duże znaczenie

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi DK73 między miejscowościami Mietel i Szczeglin, o łącznej długości 1,1 km. Prace obejmą fragment od kilometra 78+300 do 79+400. Decyzja o remoncie wynika z fatalnego stanu technicznego nawierzchni, który w dokumentacji przetargowej opisano jako zaawansowany stopień degradacji. Drogowcy wskazują na liczne spękania siatkowe, deformacje, koleiny oraz zaniżenia, które zagrażają bezpieczeństwu i komfortowi jazdy.

Odcinek ten jest częścią ważnej arterii komunikacyjnej, która na dystansie blisko 200 km łączy województwa świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie, prowadząc m.in. z Kielc w kierunku Tarnowa. Dla lokalnego rynku jego stan jest kluczowy, ponieważ stanowi jedną z głównych dróg dojazdowych do popularnego uzdrowiska w Busku-Zdroju, generującego znaczny ruch turystyczny i biznesowy.

Wykonawca poszukiwany, czas na realizację krótki

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 18 maja 2026 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła na dwa główne kryteria oceny. Najważniejszym pozostaje cena, która ma wagę 60% w ostatecznej punktacji. Jednak równie istotna, z wagą 40%, jest zadeklarowana przez wykonawcę gwarancja jakości na wykonane prace.

Wybrana w postępowaniu firma będzie miała stosunkowo niewiele czasu na realizację zadania. Zgodnie z warunkami przetargu, remont ma zostać ukończony w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że poprawa stanu drogi jest dla zarządcy priorytetem, a kierowcy mogą spodziewać się nowej nawierzchni jeszcze w bieżącym roku.

Infrastruktura jako sygnał dla inwestorów

Choć remont dotyczy zaledwie kilometrowego fragmentu, tego typu inwestycje są bacznie obserwowane przez rynek nieruchomości. Poprawa dostępności komunikacyjnej, nawet na tak lokalną skalę, jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów i deweloperów. Sprawny i bezpieczny dojazd to jeden z fundamentów atrakcyjności każdej lokalizacji, szczególnie w przypadku miejscowości o profilu turystycznym, takich jak Busko-Zdrój.

Utrzymywanie kluczowych dróg w dobrym stanie technicznym nie tylko podnosi komfort życia mieszkańców, ale także wzmacnia potencjał gospodarczy regionu. Dla rynku nieruchomości oznacza to stabilizację wartości gruntów i obiektów oraz stanowi argument za lokowaniem w okolicy nowych projektów komercyjnych i mieszkaniowych, które opierają się na dobrej logistyce i łatwym dostępie dla klientów oraz pracowników.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

