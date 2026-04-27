Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wkracza w finalną fazę. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, zaawansowanie prac przekroczyło już ponad 80%. Inwestycja, prowadzona przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ma kluczowe znaczenie dla usprawnienia komunikacji w liczącym około 11 tysięcy mieszkańców mieście i uwolnienia jego centrum od ruchu tranzytowego.

Nowa trasa o długości 7 kilometrów powstaje na północ od miasta. Projekt zakłada budowę jezdni o szerokości 7 metrów z poboczami o szerokości 1,5 metra. Skala przedsięwzięcia jest jednak znacznie większa i obejmuje złożone obiekty inżynieryjne, które świadczą o jego strategicznym znaczeniu dla lokalnego układu komunikacyjnego.

Siedem kilometrów nowej infrastruktury

W ramach inwestycji powstaje nie tylko nowa droga, ale również cała infrastruktura towarzysząca. Najważniejsze obiekty to most na rzece Wełna oraz wiadukt kolejowy nad kluczową linią łączącą Poznań z Piłą. Projekt obejmuje także budowę przepustów nad mniejszymi ciekami wodnymi, takimi jak Rudka i Struga, co pokazuje kompleksowe podejście do regulacji terenu.

Dla płynności ruchu zaplanowano budowę rond oraz trzech dodatkowych skrzyżowań. Inwestor zadbał również o obsługę terenów przyległych, dla których powstaną dodatkowe jezdnie. Z myślą o mieszkańcach i ruchu lokalnym wzdłuż trasy pojawią się także ścieżki pieszo-rowerowe, które zintegrują nową arterię z tkanką miejską.

Dlaczego ta obwodnica jest ważniejsza niż S11 dla Rogoźna?

Choć w pobliżu miasta przebiega droga krajowa nr 11, która w przyszłości stanie się trasą ekspresową S11, to właśnie obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 jest realną odpowiedzią na codzienne problemy komunikacyjne Rogoźna. Planowany przebieg drogi S11 zakłada ominięcie miasta od zachodu, co oznacza, że nie będzie ona miała bezpośredniego wpływu na rozładowanie ruchu w jego centrum.

To właśnie obwodnica wojewódzka przejmie ruch tranzytowy z zatłoczonych ulic i zlikwiduje tzw. wąskie gardła, które utrudniają przejazd przez miasto. Jej realizacja jest zatem kluczowa dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz płynności lokalnego transportu, czego nie zapewni przyszła droga ekspresowa o charakterze tranzytowym.

Potencjał dla rynku nieruchomości i nowych inwestycji

Ukończenie obwodnicy Rogoźna to nie tylko korzyść dla kierowców. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z centrum miasta może stać się impulsem do rewitalizacji przestrzeni miejskiej i podniesienia jej atrakcyjności. Uwolnione od hałasu i spalin tereny mogą zyskać nowe funkcje, przyciągając inwestorów z sektora usługowego i mieszkaniowego.

Jednocześnie budowa nowej drogi wraz z węzłami komunikacyjnymi zazwyczaj wpływa na wzrost wartości gruntów w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Lepsze skomunikowanie może otworzyć nowe tereny pod rozwój biznesu, logistyki czy budownictwa jednorodzinnego, wzmacniając pozycję Rogoźna na inwestycyjnej mapie Wielkopolski.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/wielkopolskie-obwodnica-rogozna-gotowa-w-80-procentach-104454.html

