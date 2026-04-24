Prace na blisko 8-kilometrowym odcinku ruszyły wiosną 2024 roku i postępowały w błyskawicznym tempie. Dziś zaawansowanie robót wynosi 99 proc., a na asfalcie malowane są już ostatnie pasy.

Kiedy otwarcie drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej?

Obecnie na budowie trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

Z dwujezdniowej obwodnicy kierowcy skorzystają w maju po uzyskaniu przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Materiały o wadze... czterech wież Eiffla

Skala inwestycji robi wrażenie. Wykonawca położył 120 tys. m² nawierzchni bitumicznej, co można porównać do powierzchni 17 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Jeszcze ciekawszy jest fundament drogi: w podbudowę wbudowano ok. 40 tys. ton kruszywa łamanego – to masa odpowiadająca ciężarowi niemal czterech wież Eiffla.

W ramach kontraktu nie tylko dobudowano drugą jezdnię, ale również:

wymieniono nawierzchnię na istniejącej już nitce,

przebudowano węzły Kock Północ oraz Kock Południe,

wybudowano dwa nowe mosty i dwa wiadukty oraz... pięć przejść dla małych zwierząt,

stworzono 4 km dróg obsługujących lokalny ruch.

Zmiany na S19 skrócą czas podróży niemal o połowę

Jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozbudowa obwodnicy Kocka i W. Skromowskiej o drugą jezdnię to element większego projektu, jakim jest realizacja szlaku Via Carpatia na północ od Lublina w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego i granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego.

Budowa trasy w woj. lubelskim podzielona jest na sześć odcinków o łącznej długości ok. 100 km - od węzła Lublin Rudnik do granicy województw.

Po wybudowaniu trasy, podróż między Lublinem a Międzyrzecem Podlaskim, która obecnie trwa ok. półtorej godziny, skróci się blisko o połowę. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu funduszy unijnych w ramach Programu FEnIKS, co gwarantuje stabilne finansowanie i nowoczesne standardy bezpieczeństwa.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad