Polskie Koleje Państwowe S.A. uruchomiły przetarg na projekt i kompleksową przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku. Inwestycja, realizowana w ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom, ma przywrócić obiektowi dawną świetność i dostosować go do współczesnych potrzeb podróżnych. Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 22 czerwca.

Modernizacja jest bezpośrednio związana z reaktywacją połączeń pasażerskich do znanego uzdrowiska, które powróciły po 14-letniej przerwie. Nieczynny dotychczas dla pasażerów budynek odzyska swoją podstawową funkcję, co ma podnieść komfort podróży i zwiększyć atrakcyjność turystyczną miasta.

Historyczny budynek zyska nowe funkcje i odzyska dawny blask

Pochodzący z początku XX wieku dworzec jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego wszystkie prace będą prowadzone z poszanowaniem jego historycznego charakteru. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. wymianę dachu, renowację elewacji oraz wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowa obejmie również wszystkie instalacje wewnętrzne.

Jednym z kluczowych założeń projektu jest likwidacja barier architektonicznych. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Pojawią się również nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring, a także rozwiązania proekologiczne.

– Po 14 latach do uzdrowiska, znanego z tężni solankowych, powróciły pociągi. Remont i udostępnienie dworca kolejowego jeszcze bardziej przybliży podróżnym to miasto i pozwoli na komfortową podróż wszystkich pasażerów, zarówno mieszkańców Ciechocinka, jak i licznych kuracjuszy odwiedzających lokalne sanatoria – przekonuje Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Przestrzeń dla podróżnych i komercyjnych najemców

Wnętrze dworca zostanie gruntownie zmodernizowane. Centralnym punktem stanie się poczekalnia wyposażona w ławki oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej. Tuż obok podróżni znajdą ogólnodostępne toalety, w tym przystosowane dla osób o ograniczonej mobilności i z przewijakiem dla niemowląt.

Co istotne, inwestycja nie zakłada wygaszenia dotychczasowej działalności komercyjnej. W budynku pozostaną obecni najemcy: galeria z przedmiotami retro, restauracja oraz biuro turystyczne. Firmy te zadeklarowały chęć kontynuacji współpracy zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu remontu. Zagospodarowany zostanie również teren wokół dworca, gdzie pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze, a zieleń zostanie uporządkowana.

– Inwestycja w Ciechocinku to kolejny przykład kompleksowego podejścia PKP S.A. do modernizacji dworców kolejowych. W ramach programu Dworce Przyjazne Pasażerom tworzymy obiekty bardziej komfortowe, dostępne i funkcjonalne dla podróżnych. Jednocześnie dbamy o to, aby dworce były dobrze zagospodarowane i wykorzystywały swój potencjał, wynikający m.in. z atrakcyjnych lokalizacji w centrach miast – mówi Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Na czas oczekiwania na główną inwestycję, podróżni korzystający ze stacji w Ciechocinku mają do dyspozycji tymczasowy dworzec kontenerowy. Zapewnia on podstawowe udogodnienia, takie jak mała poczekalnia i toalety.

