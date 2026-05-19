Renowacja w Łazienkach Królewskich. Historyczny budynek otworzy się na park

Zabytkowe Koszary Kantonistów na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie przejdą gruntowną modernizację, za której projekt architektoniczny i koncepcję nowej wystawy stałej odpowiada pracownia WXCA. Jak informuje portal propertydesign.pl, inwestycja ma na celu nie tylko renowację XIX-wiecznego obiektu, ale także jego funkcjonalną transformację. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na początek 2029 roku.

Projekt stanowi ważny krok w strategii rozwoju Muzeum Łazienki Królewskie, które dąży do unowocześnienia swojej infrastruktury i oferty kulturalnej. Rewitalizacja ma przekształcić historyczny budynek w otwartą i w pełni dostępną przestrzeń, lepiej zintegrowaną z parkowym otoczeniem.

Nowe wejście i otwarcie na ogród

Kluczowym założeniem architektonicznym jest „odwrócenie” budynku. Obecnie główne wejście znajduje się od strony północnej, co sprawia, że strefa wejściowa jest zacieniona i mało reprezentacyjna. Projekt pracowni WXCA zakłada przeniesienie go na elewację południową, otwierając obiekt bezpośrednio na ogród. Ta zmiana ma na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim wzmocnienie relacji między architekturą a naturą.

W nowej, nasłonecznionej strefie wejściowej zaplanowano elementy małej architektury oraz okrągłe oczko wodne, które mają stworzyć przyjazną przestrzeń do odpoczynku. Dzięki temu budynek, wzniesiony w 1828 roku w stylu klasycystycznym, zyska współczesny, bardziej zapraszający charakter, zachowując jednocześnie swój historyczny walor.

Wystawa i pełna dostępność

Modernizacja obejmie również stworzenie nowej wystawy stałej, poświęconej złożonym relacjom człowieka z przyrodą. Narracja ekspozycji zostanie zorganizowana wokół pięciu kluczowych motywów: obserwowania, badania, polowania, oswajania oraz kolekcjonowania. Zmiana aranżacji jest odpowiedzią na potrzebę aktualizacji przestarzałej scenografii i dostosowania jej do współczesnych standardów muzealnictwa.

Jednym z priorytetów inwestycji jest pełne dostosowanie obiektu i ekspozycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno nowo projektowane przestrzenie, jak i sama wystawa mają być w całości inkluzywne, co stanowi kluczowy element nowoczesnych inwestycji publicznych w sektorze kultury.

Prestiżowy projekt w portfolio czołowej pracowni

Za projekt odpowiada pracownia WXCA, która ma na swoim koncie realizacje najważniejszych obiektów muzealnych w Polsce ostatnich lat. W jej portfolio znajdują się takie projekty jak Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu czy Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Doświadczenie architektów w pracy z obiektami kultury o dużym znaczeniu publicznym jest gwarancją wysokiej jakości planowanej realizacji.

Inwestycja w Łazienkach Królewskich wpisuje się w szerszy trend rewitalizacji obiektów historycznych i przekształcania ich w żywe, wielofunkcyjne centra kultury. Modernizacja Koszar Kantonistów nie tylko podniesie standard samego muzeum, ale również wzmocni atrakcyjność całego kompleksu parkowo-pałacowego, który jest jednym z najważniejszych punktów na turystycznej i kulturalnej mapie Warszawy.

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce