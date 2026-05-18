Zakończyła się kompleksowa przebudowa kluczowego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, generalny wykonawca, Grupa NDI, sfinalizował modernizację 5,5-kilometrowego fragmentu trasy między Zawadą a Siedlcem Dużym. Inwestycja, zrealizowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pochłonęła ponad 119 mln zł i dostosowała historyczną „Gierkówkę” do współczesnych standardów bezpieczeństwa i nośności.

Od lat 70. do standardów XXI wieku

Modernizacja odcinka przebiegającego przez miejscowości Zawada, Romanów i Siedlec Mały była znacznie bardziej zaawansowana niż standardowy remont nawierzchni. Prace wymagały całkowitej rozbiórki i budowy od nowa konstrukcji drogowej, której fundamenty pochodziły z lat 70. ubiegłego wieku. Celem było nie tylko stworzenie gładkiej i równej jezdni, ale przede wszystkim zapewnienie jej trwałości i zdolności do przenoszenia obciążeń generowanych przez współczesny ruch drogowy.

Zakres robót obejmował również przebudowę skrzyżowań, dróg gminnych i powiatowych w obrębie inwestycji, a także kompleksową modernizację infrastruktury towarzyszącej. Powstały nowe chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe i oświetlenie. W celu poprawy komfortu życia mieszkańców wzniesiono ekrany akustyczne, a bezpieczeństwo na skrzyżowaniach zwiększyły nowe sygnalizacje świetlne.

Kluczowe wyzwanie: prace pod ciągłym ruchem

Jednym z największych wyzwań logistycznych i organizacyjnych projektu było prowadzenie prac przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na jednej z najważniejszych arterii w regionie. Droga krajowa nr 91 stanowi istotną alternatywę dla autostrady A1, dlatego jej całkowite zamknięcie nie wchodziło w grę. Wykonawca musiał pogodzić intensywne roboty budowlane z zapewnieniem płynności przejazdu.

Ostatnie utrudnienia dla kierowców zakończyły się 14 maja 2026 roku. Od tego dnia trasa jest w pełni przejezdna w obu kierunkach bez tymczasowej organizacji ruchu. Pierwsze samochody pojechały obiema nowymi jezdniami już 4 maja, co stanowiło kluczowy kamień milowy w finalizacji projektu.

Inwestycja za 119 mln zł i jej znaczenie dla regionu

Projekt zrealizowany na zlecenie katowickiego oddziału GDDKiA jest przykładem głębokiej modernizacji infrastruktury, która ma realny wpływ na otoczenie. Przedstawiciel wykonawcy, Marcin Bojda, dyrektor projektu w Grupie NDI, podkreślał, że efektem jest nowoczesna i bezpieczna droga o zupełnie nowej jakości, która podnosi komfort podróży kierowców i życia mieszkańców.

Inwestycje infrastrukturalne tej skali, choć skupione na poprawie komunikacji, bezpośrednio przekładają się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej przyległych terenów. Lepszy dojazd, większe bezpieczeństwo i ograniczenie hałasu to czynniki, które mogą w przyszłości wpłynąć na rozwój i wartość nieruchomości w miejscowościach takich jak Zawada, Romanów czy Siedlec Mały.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

