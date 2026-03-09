Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie estetyką przestrzeni miejskiej jako elementem kluczowym dla jakości życia mieszkańców i wizerunku miast. Uchwały krajobrazowe wprowadzane przez samorządy mają na celu uporządkowanie reklam, szyldów i elementów małej architektury, co ma poprawić wygląd miast i zwiększyć ich atrakcyjność. Fachowcy podkreślają, że estetyka nie jest dziś tylko kwestią gustu, ale ważnym elementem polityki urbanistycznej wpływającym na rozwój inwestycji i komfort użytkowników przestrzeni publicznych.

W miastach takich jak Poznań czy Warszawa toczą się dyskusje na temat porządku estetycznego, a konsultacje i narzędzia administracyjne dążą do zrównoważenia prawa do promocji z potrzebą harmonijnej przestrzeni. Coraz częściej inwestorzy i projektanci zwracają uwagę, że spójne wizualnie otoczenie może stać się atutem zarówno dla mieszkańców, jak i dla lokalnych przedsiębiorców.

Ponad wymogi uchwał: spójna estetyka i indywidualny styl projektów

W polskich miastach, w tym w Trójmieście, obowiązują uchwały krajobrazowe regulujące wygląd reklam i szyldów. Allcon idzie jednak dalej – wspólnie z architektami wprowadza standardy wykraczające poza wymogi uchwał. Każdy projekt otrzymuje indywidualny zestaw wytycznych obejmujących szyldy, kolorystykę, podświetlenie i wyklejenia witryn. Inspiracją są dobre praktyki organizacji takich jak Traffic Design, promujące prostotę, czytelność i harmonię przestrzeni publicznej.

- Zależy nam na tym, by przestrzeń była spójna i przyjazna w odbiorze, ale jednocześnie dawała każdemu lokalowi możliwość zachowania własnego charakteru. Umiar, konsekwencja oraz wysoka jakość wykonania przekładają się na zainteresowanie klientów i pozytywny odbiór całego miejsca – mówi Paulina Rowińska, kierownik Działu Kreowania Przestrzeni Allcon.

Linea – przykład harmonii wizualnej w dużej inwestycji

Subtelne oznakowanie, witryny w harmonii z otoczeniem i starannie dobrana kolorystyka tworzą przyjazną przestrzeń. W gdańskiej inwestycji Linea ekspozycje najemców utrzymane są w jednym stylu, niezależnie od profilu działalności. Dzięki temu zarówno lokale gastronomiczne, jak i sklep spożywczy wpisują się w spójną koncepcję wizualną. Linea pokazuje, że estetyka sprawdza się nie tylko w kameralnych projektach premium, lecz także w dużych, etapowanych inwestycjach łączących mieszkania i kilkanaście lokali usługowych.

Nowa Dąbrowa pokazuje, jak detale budują jakość otoczenia

Dla gdyńskiego osiedla Nowa Dąbrowa również przygotowano kompleksowy zestaw wytycznych obejmujący paletę barw, projektowanie witryn i oznakowania oraz standardy dotyczące ogródków – w tym oświetlenia i formy wygrodzenia – a także potykaczy i innych elementów reklamowych. To spójne podejście do detali podnosi jakość całego otoczenia.

i Autor: Allcon/ Materiały prasowe Olio – Śródmieście Gdyni: W projekcie zastosowano ograniczoną ekspozycję szyldów w połączeniu z oryginalnym wnętrzem, co pozwala na czytelność przestrzeni i zachowanie spójnej estetyki w kontekście restrykcyjnej uchwały krajobrazowe

Sceneria Parkowa – miejsca z własnym charakterem w spójnym otoczeniu

Korzyści estetycznych wytycznych widać w projektach funkcjonujących od kilku lat. W gdyńskiej Scenerii Parkowej każdy lokal – od Skarbnicy Win, przez kawiarnię Be Mindful i piekarnię Figle, po Psią Salkę – zachowuje własny charakter, a jednocześnie tworzy spójną, wizualnie harmonijną kompozycję.

- Spójna identyfikacja wizualna sprawia, że przestrzeń jest czytelna i zachęcająca. Kiedy estetyka jest przemyślana i konsekwentna, łatwiej odnaleźć lokal, zrozumieć jego charakter i poczuć, że trafia się w miejsce profesjonalne i godne zaufania. Z perspektywy osoby prowadzącej zajęcia z klientami mogę powiedzieć, że harmonijne otoczenie naprawdę wpływa na odbiór miejsca – przyznaje Marta Jurczyk, menadżerka Psiej Salki, trenerka psów i właścicielka szkoły Aportermania.

Olio w centrum Gdyni: minimalizm, który przyciąga klientów

W Śródmieściu Gdyni restauracja Olio idealnie wpisuje się w restrykcyjne wymagania uchwały krajobrazowej. W tym przypadku najlepszą reklamą okazało się oryginalne wnętrze. Lokal pokazuje, że umiar się opłaca – szyld znajduje się wyłącznie wewnątrz, a mimo to Olio stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych restauracji w mieście.

Nauka i praktyka: estetyka, która podnosi wartość miejsca

Związek między estetyką otoczenia a samopoczuciem potwierdzają badania. Raport z 2025 roku opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie Landscape and Urban Planning wskazuje, że przestrzenie o wysokiej „imageability” – czyli czytelnej formie i silnym charakterze wizualnym – wspierają funkcjonowanie poznawcze, zdrowie psychiczne oraz zaangażowanie emocjonalne użytkowników. Uporządkowane i harmonijne otoczenie ma więc realny wpływ na jakość życia i odbiór przestrzeni miejskiej.

- To proces wymagający współpracy i konsekwencji, ale jego efekty są nie do przecenienia. Spójna estetyka podnosi wartość miejsca, przyciąga klientów i buduje prestiż całej okolicy. A przecież o to właśnie chodzi, by dobrze się tu żyło i dobrze prowadziło biznes – podsumowuje Ewa Orlik, kierownik ds. komercjalizacji Allcon.

Dzięki temu stopniowo znika charakterystyczny dla lat 90. wizualny chaos, zastępowany harmonią, czytelnością i elegancją. Każdy projekt Allconu ma własny charakter, ale wspólnym mianownikiem pozostaje dbałość o detale, umiar i szacunek dla architektury.

