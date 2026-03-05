Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Firma MSA Safety, specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu produktów bezpieczeństwa, inwestuje w nową odsłonę swojego biura w Atrium Centrum, stawiając na komfort i dobrostan pracowników. Projekt przestrzeni został zrealizowany przez Plan B Group, doświadczonego wykonawcę projektów fit-out, działającego w formule Design & Build i wdrażającego zasady zrównoważonego rozwoju od koncepcji po finalne wykończenie.

Ekspansja, odzysk materiałów i nowa infrastruktura techniczna

Biuro zajmuje powierzchnię 1200 mkw. i znajduje się na 6. piętrze budynku przy al. Jana Pawła II w Warszawie. Jego transformacja została połączona z ekspansją powierzchni. Założeniem projektowym było maksymalne odzyskanie i wykorzystanie istniejących materiałów podczas prac demontażowych. Wśród nich znalazły się m.in. szklane ściany, sufity oraz wykładziny. Takie podejście pozwoliło na optymalizację budżetu inwestycji oraz ograniczenie śladu węglowego, jednak wymagało dużej dokładności i staranności na etapie realizacji.

W ramach modernizacji wykonano nowy układ wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. W efekcie pracownicy zyskali możliwość indywidualnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu. Realizacja tych prac wiązała się ze ścisłą koordynacją z nowym układem funkcjonalnym biura.

Przestrzeń, która łączy komfort i elastyczność

Serce biura stanowi kuchnia, zaprojektowana w ciepłym, domowym stylu, sprzyjającym integracji zespołu. Pracownicy będą mogli również korzystać z pokoju do jogi i ćwiczeń, który powstał w odpowiedzi na potrzeby well-being.

Ponieważ komfort akustyczny odgrywa istotną rolę w pracy w open space, projektanci zadbali o odpowiednią akustykę. Wprowadzono dużą liczbę kotar i miękkich dekoracji, które wyciszają przestrzeń i zapewniają dyskrecję. Charakterystycznym elementem aranżacji wnętrza są wszechobecne obłości – od zaokrąglonych opraw oświetleniowych, przez malowane wzory na ścianach, po meble. W strefie socjalnej uwagę przyciąga duży, okrągły stół z donicą pośrodku.

Układ przestrzeni jest elastyczny, umożliwia organizację wewnętrznych wydarzeń oraz spotkań typu town hall. Trzy sale konferencyjne wyposażono w mobilne szklane ściany, które w zaledwie kilka chwil można połączyć w jedną dużą przestrzeń eventową. Zastosowane elementy mobilne i elastyczne, umożliwiające dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb pracowników. Projekt biura został wykonany zgodnie z globalnymi standardami MSA Safety.

Projekt biura MSA Polska w Atrium Centrum w Warszawie obejmował zaprojektowanie funkcjonalnej i elastycznej przestrzeni dla ponad 120 stanowisk pracy. Bliżej o tym opowie Małgorzata Bielecka, Office Managerka:

Największym wyzwaniem tego projektu było połączenie funkcjonalnej i ergonomicznej przestrzeni pracy dla ponad 120 stanowisk z elastycznym układem, który umożliwia organizację wewnętrznych wydarzeń oraz spotkań typu town hall. Równocześnie zależało mi na tym, aby biuro wspierało model pracy hybrydowej i pozwalało pracownikom korzystać z przestrzeni w sposób realnie dopasowany do ich codziennych potrzeb. Dzięki doskonałej współpracy z zespołem projektowym i wykonawczym Plan B Group osiągnęliśmy efekt, który znacząco przekroczył nasze oczekiwania. Przestrzeń została zaprojektowana zgodnie z globalnymi standardami MSA Safety, a jednocześnie odważnie wzbogacona o ciepłe, domowe i przytulne akcenty, nadające jej bardziej ludzki i przyjazny charakter.

Dobra współpraca między wszystkimi stronami procesu, czyli zespołem Plan B Group, reprezentacją najemcy i jego doradcą, firmą Avison Young, a także przedstawicielami właściciela budynku – CPI Property Group wraz z inspektorami nadzoru z Savills, zaowocowała terminową realizacją inwestycji pomimo wyzwań związanych z zakresem prac modernizacyjnych oraz wymagającymi etapami demontażu.

