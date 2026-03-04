Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowy park handlowy w Jelczu‑Laskowicach z dużym potencjałem

W Jelczu-Laskowicach, położonym około 24 km od Wrocławia, powstanie nowy park handlowy pod marką Smart Park. Miasto, dotąd kojarzone głównie z przemysłem i motoryzacją, coraz wyraźniej stawia także na rozwój usług i handlu. Potencjał inwestycji potwierdza pozyskanie operatora spożywczego już na wczesnym etapie realizacji – będzie nim sieć Biedronka.

Centrum codziennych zakupów

Obiekt zaoferuje blisko 8 300 m² powierzchni najmu (GLA). Jego lokalizacja przy ul. Wrocławskiej, głównej arterii komunikacyjnej miasta, zapewni dogodny dojazd mieszkańcom Jelcza‑Laskowic oraz okolicznych miejscowości. Położenie inwestycji gwarantuje dobrą widoczność w skali miasta i przyciągnie liczną grupę klientów. Za opracowanie koncepcji biznesowej i wynajem powierzchni odpowiada firma RGL. Obiekt zaoferuje blisko 200 miejsc parkingowych, bezpośredni zjazd z głównej ulicy i układ komunikacyjny sprzyjający szybkim, codziennym zakupom. Otwarcie zaplanowano na 2027 rok.

Nowy park handlowy ma się stać głównym punktem zakupowym w mieście. Inwestor zadbał o przemyślany układ najemców, tak aby oferta była różnorodna i uzupełniająca się, a klienci mogli w jednym miejscu załatwić codzienne sprawunki. Dodatkowo projekt przewiduje czytelną i wygodną komunikację wewnątrz obiektu oraz pełne wykorzystanie potencjału handlowego lokalizacji, co zapewni maksymalną dostępność i atrakcyjność dla mieszkańców Jelcza‑Laskowic oraz okolicznych miejscowości.

Komercjalizacja obiektu trwa

Obecnie trwa proces komercjalizacji obiektu. Zespół RGL prowadzi rozmowy z kolejnymi ogólnopolskimi sieciami handlowo-usługowymi. W ofercie Smart Parku znajdą się punkty z segmentów modowego, drogeryjnego oraz usługowego. Wielobranżowość parku ma zapewnić mieszkańcom kompletną ofertę handlową i odpowiedzieć na ich codzienne potrzeby.

Luka w handlu lokalnym zostanie wypełniona

Wraz z rozwojem miasta pojawia się przestrzeń do poszerzenia oferty handlowej, tak aby jeszcze lepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców i pracowników lokalnych firm, którzy nadal mają ograniczony dostęp do nowoczesnych, wielobranżowych sklepów. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na format parku handlowego, odpowiadający oczekiwaniom współczesnych konsumentów. Potwierdzają to zarówno analizy ruchu, jak i rozwój nowych osiedli oraz rosnące zainteresowanie sieci handlowych w regionie.

Nowy Smart Park Jelcz‑Laskowice ma być odpowiedzią na tę lukę. Obiekt dostarczy nie tylko nowoczesny punkt zakupowy dla mieszkańców, ale również atrakcyjną powierzchnię najmu dla firm.

Źródło: RGL

