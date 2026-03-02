Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa Parku Świderek – nowy rozdział w Otwocku

W Otwocku, przy trasie ekspresowej S17, rozpoczęła się budowa nowego Parku Świderek. To jedna z największych inwestycji handlowych w regionie, której celem jest zapewnienie mieszkańcom komfortowej przestrzeni zakupów, rekreacji i usług. Park ma stać się nowym centrum życia lokalnej społeczności.

Szczegóły inwestycji i powierzchnia

Park Świderek zajmie ponad 23 000 m² powierzchni handlowej i zaoferuje około 40 lokali, w tym sklepy odzieżowe, sieci spożywcze, punkty usługowe i gastronomiczne. Inwestor przewidział również około 700 miejsc parkingowych dla wygody klientów. Większość powierzchni już wynajęto popularnym markom krajowym i międzynarodowym.

Najemcy i oferta dla klientów parku handlowego Świderek

Wśród najemców znajdują się m.in. Lidl, Rossmann, New Yorker, Sinsay, HalfPrice, e‑obuwie.pl, CCC, Agata Meble, JYSK, Pepco oraz Action. Park Świderek zadba także o strefę rozrywki i rekreacji – planowany jest klub fitness oraz przestrzeń zabaw dla dzieci. To sprawia, że miejsce będzie atrakcyjne dla całych rodzin.

Styl architektoniczny i ekologia

Architektura obiektu nawiązuje do regionalnego stylu drewnianego „świdermajer”, który jest charakterystyczny dla Otwocka. Projekt uwzględnia nowoczesne standardy ekologiczne, w tym zielone dachy oraz certyfikat BREEAM, co podkreśla dbałość o środowisko i komfort użytkowników.

Harmonogram i perspektywy otwarcia

Zgodnie z planem inwestora, Park Świderek ma zostać ukończony i udostępniony klientom w IV kwartale 2026 roku. Inwestycja nie tylko zwiększy ofertę handlową w Otwocku, ale także stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki.

