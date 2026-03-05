Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa inwestycja AJS PARTS w Jawczycach zwiększy możliwości logistyczne

BREMER rozpoczął realizację obiektu dla firmy AJS PARTS, która specjalizuje się w kompleksowej dystrybucji części samochodowych, oferując szeroki asortyment podzespołów do samochodów osobowych i dostawczych. Inwestycja zlokalizowana jest w Jawczycach, w gminie Ożarów Mazowiecki, w województwie mazowieckim. Dzięki niej przedsiębiorstwo będzie mogło zwiększyć swoje możliwości logistyczne i dystrybucyjne oraz polepszyć efektywność obsługi klientów w Polsce i Europie.

Wybór partnera realizacyjnego wspierała AXI IMMO Group, która reprezentuje inwestora i nadzoruje współpracę między stronami.

Trzykondygnacyjny budynek biurowy z reprezentacyjnym holem

Oprócz zaawansowanej hali magazynowej, która dostarczy blisko 30 000 m² powierzchni, powstanie trzykondygnacyjny budynek biurowy o powierzchni około 2 870 m². Jego charakterystyczna szklana fasada z dekoracyjnym żebrowaniem wyróżnia go wizualnie, a hol wejściowy sięga całej wysokości budynku, łączy wszystkie piętra i stanowi przestrzeń reprezentacyjną oraz funkcjonalną, w której można przyjmować gości i organizować spotkania z klientami. Zaplanowano również taras na dachu budynku ze strefą wypoczynkową dla pracowników i gości obiektu.

Za zaprojektowanie, realizację i wyposażenie przestrzeni biurowych odpowiada firma COBU Design.

Strategiczne położenie w pobliżu Warszawy i głównych arterii komunikacyjnych

Dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą oraz głównymi arteriami kraju i regionu zapewnia atrakcyjne położenie obiektu. Inwestycja znajduje się przy ulicach Piwnej i Piastowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Konotopa, przy drodze ekspresowej S8 oraz Południowej Obwodnicy Warszawy. Od centrum stolicy dzieli ją 20 km. To umożliwia szybki dostęp zarówno dla logistyki krajowej, jak i międzynarodowej.

Nowoczesna hala magazynowa z zieloną infrastrukturą i energooszczędnymi rozwiązaniami

Obiekt zostanie dostosowany do procesów operacyjnych AJS PARTS oraz strategii dalszego rozwoju spółki. Hala będzie wyposażona w wydzieloną część biurowo-laboratoryjną zgodną ze standardem Production & Manufacturing, a także w nowoczesne systemy magazynowe, w tym automatyczne regały typu AutoStore, wysokiego składowania VNA oraz Pallet Shuttle, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie zajmowanej powierzchni.

Projekt przewiduje również magazyn energii na terenie inwestycji oraz montaż carportów z panelami fotowoltaicznymi. Część miejsc parkingowych zostanie przystosowana do instalacji ładowarek samochodów elektrycznych, a konstrukcja i poszycie dachu umożliwią montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zadbano także o teren zielony wokół nowej siedziby – zostanie zagospodarowany nasadzeniami drzew i krzewów. Pracownicy i odwiedzający będą mogli korzystać z wiaty rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej.

Obiekt zostanie poddany certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Very Good.

