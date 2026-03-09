Color Park miał tętnić życiem. Rzeczywistość okazała się inna

Od lat betonowa konstrukcja przy ulicy Zakopiańskiej w Nowym Targu jest symbolem inwestycyjnego impasu. Projekt Color Park, który miał odmienić oblicze handlu w regionie, pozostaje niedokończony od 2019 roku. Ambitne plany zakładały powstanie obiektu o powierzchni blisko 28 tys. mkw., z 600 miejscami parkingowymi i ofertą znanych marek. Inwestycja miała również stworzyć około 500 miejsc pracy, stając się istotnym impulsem dla lokalnej gospodarki.

Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te zapowiedzi. Zamiast tętniącego życiem centrum handlowego, mieszkańcy i turyści od lat oglądają niszczejącą konstrukcję.

Sprzedaż galerii handlowej Color Park pod znakiem zapytania?

Syndyk masy upadłości spółki Nowotarska, odpowiedzialnej za projekt, po raz trzeci próbuje znaleźć nabywcę dla problematycznej nieruchomości. Po dwóch nieudanych próbach, kiedy cena wywoławcza wynosiła najpierw 85 mln zł, a następnie 65,5 mln zł, poprzeczka została znacznie obniżona.

Jak podaje portal propertynews.pl, obecnie cena wywoławcza w konkursie ofert wynosi 56,79 mln zł netto. Potencjalni inwestorzy mogą składać swoje propozycje do 9 marca 2026 roku, a ich otwarcie zaplanowano na 11 marca br. w Warszawie. Warunkiem udziału jest wpłata wadium w wysokości ponad 5,6 mln zł.

Prezes grozi pozwami, syndyk obniża cenę

Jak informuje portal podhale24.pl, sytuację komplikuje postawa prezesa spółki Color Park, Zbigniewa Głowackiego. Rozesłał on do potencjalnych inwestorów pisma, w których grozi wytoczeniem tzw. skargi pauliańskiej przeciwko przyszłemu nabywcy. To narzędzie prawne, które ma chronić wierzycieli przed celowym wyzbywaniem się majątku przez dłużnika. Co ciekawe, prezes dłużnika chce użyć tego mechanizmu przeciwko licytacji prowadzonej przez syndyka, twierdząc, że sprzedaż narusza interesy jego spółki.

Konflikt ma również wymiar finansowy. Podczas gdy wierzyciele wskazują na niespłacony dług w wysokości 13,5 mln zł jako przyczynę upadłości, Zbigniew Głowacki wycenia wartość nieruchomości na astronomiczną kwotę 57 mln euro (ok. 250 mln zł). Ta gigantyczna rozbieżność między jego szacunkami a ceną wywoławczą syndyka dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół transakcji.

Spór wokół Color Parku zyskał rangę ogólnopolską. Józef Figura z serwisu podhale24.pl tłumaczy, że kulisami ma zająć się nowo powołany Parlamentarny Zespół ds. ochrony praw osób poszkodowanych przez syndyków. Inicjatywa, która wyszła od posłów Konfederacji, ma na celu przyjrzenie się przypadkom, w których działania syndyków mogły prowadzić do pokrzywdzenia właścicieli firm. To pokazuje, że finał tej inwestycyjnej sagi może rozegrać się nie tylko w sądzie, ale i na forum politycznym.

