EQT inwestuje miliardy w polskie magazyny

Polska ugruntowuje swoją pozycję jako kluczowy rynek dla największych graczy inwestycyjnych w Europie. Jak donosi portal propertynews.pl, szwedzki fundusz private equity EQT postrzega nasz kraj jako strategiczny obszar do lokowania kapitału, zwłaszcza w sektorze nieruchomości magazynowych. Działalność ta jest realizowana przez ramię deweloperskie funduszu, EQT Exeter.

Obecnie wartość aktywów logistycznych posiadanych przez fundusz nad Wisłą sięga imponujących 2 mld euro. Stanowi to od 10% do 15% całego europejskiego portfela nieruchomości EQT, co jednoznacznie podkreśla znaczenie Polski w jego strategii rozwoju.

Szwedzki gigant z 270 mld euro planuje pomnożyć swój majątek

Sukces EQT na polskim rynku opiera się na przemyślanym i powtarzalnym modelu działania. Fundusz specjalizuje się w przejmowaniu pojedynczych obiektów lub mniejszych parków logistycznych. Następnie, dzięki swojemu know-how, przeprowadza ich pełną komercjalizację, podnosząc wartość aktywów.

W kolejnym kroku obiekty te są łączone w większe, atrakcyjne portfele, które znajdują nabywców wśród globalnych inwestorów instytucjonalnych. Taka strategia, jak podaje fundusz, pozwala osiągać wewnętrzne stopy zwrotu (IRR) na poziomie 15-20%, co jest wynikiem niezwykle atrakcyjnym na tle rynku.

W ramach swojej działalności EQT Exeter współpracuje również z lokalnymi liderami, czego przykładem jest wspólna realizacja projektów z firmą 7R. To pokazuje, że fundusz docenia potencjał polskich deweloperów, którzy, podobnie jak rynkowy lider Panattoni, dynamicznie rozwijają sektor nowoczesnych powierzchni magazynowych w kraju.

EQT stawia na logistykę. To dopiero początek wielkich inwestycji

Horyzonty inwestycyjne EQT sięgają jednak znacznie dalej niż tylko nieruchomości. Szczególną uwagę fundusz poświęca infrastrukturze cyfrowej i energetycznej. Na jego radarze znajdują się zarówno centra danych, jak i projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Jak podkreśla Gustav Segerberg, szef rozwoju biznesu w EQT, rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową, napędzane przez rozwój sztucznej inteligencji, będzie naturalnym stymulantem dla popytu na zieloną energię.

Równolegle EQT zapowiada wzmożoną aktywność w segmencie Venture Capital, zamierzając inwestować w polskie spółki technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które rozwijają rozwiązania oparte na AI. Uzupełnieniem tej strategii jest wnikliwa obserwacja sektorów związanych z bezpieczeństwem i przemysłem. Choć fundusz nie lokuje kapitału bezpośrednio w przemysł zbrojeniowy, to bacznie analizuje firmy z obszarów takich jak cyberbezpieczeństwo czy zaawansowane technologie przemysłowe, które mogą stać się beneficjentami ogólnoeuropejskiego trendu dążenia do strategicznej i gospodarczej niezależności.

W perspektywie najbliższych pięciu lat firma planuje przeznaczyć na inwestycje w Europie około 250 mld euro, kontynuując dynamiczny rozwój po zainwestowaniu 120 mld euro w ciągu minionych pięciu lat.

