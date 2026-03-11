Wrocławski Kleczków zyska nowy symbol

Inwestycja zakłada kompleksową transformację jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów postindustrialnych w mieście, zlokalizowanego bezpośrednio nad Odrą.

Sercem projektu będzie rewitalizacja zabytkowego elewatora zbożowego, w którym powstaną unikalne lofty. Projekt uzupełnią dwa nowo wybudowane budynki mieszkalne, których architektura nawiąże do historycznego sąsiedztwa. Łącznie w ramach inwestycji powstaną 372 lokale – od kompaktowych mieszkań po przestronne, rodzinne apartamenty.

Rusza wielka inwestycja nad Odrą

Lokalizacja na wrocławskim Kleczkowie to jeden z największych atutów przedsięwzięcia. Bezpośrednia bliskość rzeki zapewni mieszkańcom nie tylko atrakcyjne widoki, ale również dostęp do terenów rekreacyjnych. RealCo planuje w pełni wykorzystać ten potencjał, tworząc starannie zaprojektowane tereny zielone z małą architekturą.

Projektanci postawili na stworzenie samowystarczalnej przestrzeni, która odpowie na codzienne potrzeby mieszkańców. Na parterach budynków znajdą się lokale usługowe i gastronomiczne, które ożywią okolicę. Dla komfortu mieszkańców przewidziano podziemne hale garażowe, naziemne miejsca postojowe, rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów, a także bezpieczny plac zabaw i wydzielony wybieg dla psów.

Doświadczeni gracze na placu budowy

Za realizację inwestycji odpowiadają firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. RealCo Property Investment and Development ma już na koncie udane projekty rewitalizacyjne. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, doświadczenia zdobyte przy renowacji wrocławskiego Młyna Maria – projektu o podobnej skali złożoności – będą kluczowe w pracy nad Elewatorem.

Generalnym wykonawcą został STRABAG, co jest kontynuacją udanej współpracy obu firm, które wcześniej zrealizowały wspólnie projekt Nowa Pabianicka na wrocławskich Krzykach. Wybór STRABAG podyktowany był wieloletnim doświadczeniem firmy w realizacji wymagających projektów, łączących historyczną tkankę z nowoczesną architekturą.

Prace już ruszyły. Co dzieje się na budowie Elewatora?

Na placu budowy prowadzone są już zaawansowane prace. Obejmują one prace rozbiórkowe oraz zabezpieczenia konstrukcyjne na historycznych ścianach elewatora. Równolegle trwają wykopy pod garaż podziemny oraz fundamenty dwóch nowych budynków. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac przy płycie fundamentowej.

Zakończenie całej inwestycji i oddanie jej do użytku zaplanowano na pierwszy kwartał 2028 roku. Projekt "Elewator. Mieszkania i Lofty" ma szansę stać się nie tylko nowym, prestiżowym adresem, ale także katalizatorem zmian dla całej okolicy, potwierdzając status Wrocławia jako miasta, które z sukcesem łączy szacunek dla historii z dynamicznym rozwojem.

