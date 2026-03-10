Mała gmina przyciągnęła giganta. Wiemy, gdzie Lidl zbuduje swój nowy magazyn w Polsce

Oprac. redakcja Muratorplus.pl
2026-03-10 14:00

Lidl wzmacnia swoją siatkę logistyczną w centralnej Polsce. W Gucinie (woj. łódzkie) powstanie nowoczesne centrum dystrybucyjne, które stworzy ponad 250 miejsc pracy i stanie się gospodarczym sercem gminy Buczek.

Lidl

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Lidl

Lidl buduje nowe centrum dystrybucyjne

Sieć Lidl zapowiedziała budowę swojego nowego centrum magazynowego w miejscowości Gucin, zlokalizowanej w powiecie łaskim. Prace budowlane mają ruszyć w czerwcu 2026 roku. Obiekt o imponującej powierzchni 6,2 hektara stanie się kluczowym elementem łańcucha dostaw detalisty w tej części Europy.

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Województwo łódzkie, dzięki swojemu centralnemu położeniu na mapie Polski i rozwiniętej infrastrukturze drogowej, od lat przyciąga największych graczy z sektora logistyki, magazynowania i e-commerce. Decyzja Lidla wpisuje się w ten trend, umacniając pozycję regionu jako krajowego hubu dystrybucyjnego.

Nowe miejsca pracy i impuls dla lokalnej gospodarki

Korzyścią dla regionu będzie stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Lidl planuje zatrudnić ponad 250 pracowników, z czego około 70 osób znajdzie pracę na stanowiskach administracyjnych i biurowych. Dla samorządu inwestycja oznacza stabilne źródło dochodów z podatków, które zasilą budżet gminy Buczek. Jest to zwieńczenie długofalowych starań lokalnych władz, które aktywnie zabiegały o przyciągnięcie do regionu dużego i wiarygodnego inwestora.

Władze gminy podkreślają, że wpływy z podatków od tak dużego przedsiębiorcy pozwolą nie tylko na finansowanie i utrzymanie lokalnej infrastruktury. To także gwarancja utrzymania obecnych, niskich stawek opłat i podatków lokalnych dla mieszkańców. Samorząd nie wyklucza, że w przyszłości dodatkowe środki pozwolą na dofinansowanie inicjatyw społecznych, takich jak korzystanie z lokalnego basenu.

Galeria zdjęć 6

Źródło: Gmina Buczek

