Ubiegły rok prawie pobił rekord popytu na rynku magazynowym

Osiągnięty wynik to trzecia najwyższa wartość w historii. Zgodnie z danymi CBRE w 2025 roku łącznie podpisano umowy na 6,6 mln m² powierzchni. Jednocześnie liczba nowych inwestycji jest najniższa od 8 lat. Poziom powierzchni w budowie utrzymuje się na umiarkowanym poziomie od siedmiu kwartałów, nie przekraczając 2 mln m². W konsekwencji wolnych przestrzeni pod wynajem jest coraz mniej. Poziom pustostanów maleje i ta tendencja powinna utrzymać się przez najbliższe miesiące.

Na rynku europejskim Polska wypada równie dobrze. Biorąc pod uwagę popyt netto, znalazła się zaraz za Niemcami, które były liderem. Trzeba podkreślić, że istotny udział miał tu ostatni kwartał 2025 roku – w tym okresie wynajęto 2,2 mln m².

Eksperci przewidują, że w 2026 roku rosnąca liczba zapytań klientów przełoży się na dalsze ożywienie popytu i spadek pustostanów.

Struktura transakcji w 2025 roku

Jeśli chodzi o strukturę transakcji z ubiegłego roku, to ponad połowę (52%) stanowiły przedłużenia podpisanych umów, nowe umowy to 41%, zaś pozostałe 7% przypadło na ekspansje. Średnia wielkość wynajmowanej powierzchni wynosiła 7 850 m². Aktywni byli najemcy zarówno z sektora logistycznego, jak i handlowego.

Województwo mazowieckie wyróżniało się najwyższym popytem, co przełożyło się na najniższą dostępność. Poziom pustostanów osiągnął wartość 4% (poza Warszawą). W rejonie Szczecina oraz Górnego Śląska odnotowano najwyższe wzrosty popytu.

Spadek pustostanów i ograniczona nowa podaż

W IV kwartale 2025 roku rozpoczęto realizację 444 tys. mkw. powierzchni magazynowej, co oznacza, że skala nowych inwestycji była trzykrotnie mniejsza niż w okresie pandemii. Blisko 60% łącznej nowej podaży jest zabezpieczone umowami najmu. Łącznie powierzchnia w budowie nie przekracza 2 mln mkw. Raczej nic nie zapowiada zmiany tego trendu, który powinien utrzymywać się przez najbliższe kwartały.

Poziom pustostanów spadł do 7,4%, czyli o 0,1 p.p. mniej niż rok temu i o 0,8 p.p. mniej względem trzeciego kwartału. Maleje również liczba ofert podnajmu w całej Polsce. Jeśli utrzyma się wysoki popyt przy ograniczonej nowej podaży, można spodziewać się bardziej wyraźnych spadków w kolejnych kwartałach.

Źródło: CBRE

