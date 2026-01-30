Co zdecyduje o cenach mieszkań w 2026 roku?

Rozmowa Muratora: Rolety i żaluzje fasadowe. Zalety i wady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprzedaż mieszkań wyższa niż rok wcześniej

Jak podaje raport JLL, w czwartym kwartale 2025 roku na siedmiu największych rynkach sprzedano blisko 11,6 tys. mieszkań. To o 14,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy działający na analizowanych rynkach zakończyli cały rok z wynikiem lepszym o ok. 1,5 proc. W sumie sprzedano blisko 43 tys. mieszkań.

Zróżnicowanie cen między rynkami

Polski rynek nieruchomości jest niejednolity. Sytuacja cenowa prezentuje się odmiennie w zależności od obszaru. O ile w niektórych miastach ceny mieszkań spadały, o tyle w Warszawie rosły – o 7,7 proc. r./r. (JLL). W skali całego kraju, według danych GUS, ceny wzrosły średnio o 4–4,6 proc. r./r., przy wyraźnym zróżnicowaniu pomiędzy rynkami lokalnymi.

Ograniczona podaż nowych mieszkań

Podaż nowych mieszkań była ograniczona. W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2025 roku rozpoczęto budowę 166 000 lokali. Wysokie koszty budowy oraz ograniczona dostępność gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach przyczyniły się do spadku liczby rozpoczynanych inwestycji o 8,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Niższe stopy, lepsza sytuacja nabywców

Sytuacja nabywców jednak się poprawiła. Jak podaje NBP, w 2025 roku stopy procentowe zostały obniżone łącznie o 1,75 pkt proc. Główna stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. w grudniu 2024 r. do około 4 proc. w grudniu 2025 r. Efektem są niższe raty kredytów oraz poprawa zdolności kredytowej osób kupujących mieszkania.

Eksperci: wzrosty stabilne, bez gwałtownych zmian

Jak zauważa Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza, obniżki stóp procentowych zwiększają dostępność kredytów, ale nie rozwiązują problemu niedoboru mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach. Ekspert przewiduje, że w 2026 roku ceny mieszkań będą rosły stabilnie w największych miastach, przy jednoczesnym wyraźnym zróżnicowaniu dynamiki między rynkami lokalnymi.

Pan Grzegorz Woźniak, prezes spółki Q3D Locum, dodaje, że wzrosty nie powinny być gwałtowne, podobnie jak nie należy oczekiwać istotnych spadków. Ekspert dodaje również, że stopy procentowe mogą dalej spadać w kolejnych kwartałach w kierunku 3 proc., co powinno podtrzymać ożywienie popytu.

Lokalizacja nadal kluczowa

Dla kupujących lokalizacja pozostaje jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję o zakupie mieszkania. Dostępność komunikacji, infrastruktury i terenów zielonych, a także perspektywy rozwoju danej dzielnicy, są szczegółowo analizowane przez nabywców. Lokalizacja wciąż w największym stopniu wpływa na cenę mieszkania.

Kupujący ostrożni, ale aktywni

Kupujący do zakupów podchodzą raczej pragmatycznie i ostrożnie, zwracając uwagę zarówno na lokalizację, jak i metraż. Choć mniejsze, dwupokojowe lokale wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, nie brakuje również osób decydujących się na większe mieszkania. Wszystko wskazuje na to, że ceny mieszkań będą rosły, ale w sposób umiarkowany, bez gwałtownych skoków.

