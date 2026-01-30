Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remontują pałac w Nawrze. Dwuletni remont za 38 mln zł

Pałac w Nawrze, znacjonalizowany po drugiej wojnie światowej, przez lata stopniowo popadał w ruinę. Zaczęło się to na szczęście zmieniać pod koniec 2024 r. Dzięki staraniom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa udało się doprowadzić do bardzo potrzebnego remontu, w wyniku którego zabytkowy pałac z przełomu XVIII i XIX w. ma przekształcić się w muzeum poświęcone ruchom ziemiańskim w regionie.

9 grudnia 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą remontu, firmą Dolmar. Znaczną część potrzebnej kwoty pokrywa dofinansowanie z UE. Na prace przeznaczono 24 miesiące, a nowe muzeum ma rozpocząć działalność pod koniec 2027 r.

Jeśli chodzi o sam remont pałacu w Nawrze, to poza zrujnowanym budynkiem pałacowym obejmie on także 7 mniejszych obiektów, w tym dwie oficyny i dom ogrodnika. Nastąpi także odtworzenie obiektów już nieistniejących, m.in. szklarni-oranżerii.

Sczanieccy oraz wcześniej Kruszyńscy byli gospodarzami tego miejsca aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to majątek wywłaszczono i rozgrabiono, a lokatorów wysiedlono. Dopiero w 2018 r. spadkobiercom udało się odzyskać własność, a raczej to, co z niej zostało po latach przekształceń i zaniedbań. Przekazali ją na ręce Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który powierzył naszej instytucji misję odratowania zabytku

– wyjaśnia na swojej stronie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa.

Remont odbywa się pod nadzorem konserwatorskim. Aktualnie prace zbliżają się do półmetka: udało się już m.in. zabezpieczyć zabytkowe polichromie, dobudować windę, wzmocnić mury i stropy oraz odtworzyć attyki. Trwają prace elewacyjne oraz przywracanie oryginalnego układu pomieszczeń. Równolegle toczą się prace rewitalizacyjne w otaczającym pałac ogrodzie.

O czym opowie Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze?

Klasycystyczny pałac w Nawrze, projektu arch. Hilarego Szpileckiego, po remoncie stanie się siedzibą Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze. Nowe muzeum będzie edukować na temat roli lokalnego ziemiaństwa w życiu społeczno-politycznym w XVIII i XIX w., szczególnie w kontekście patriotyzmu. Jak wyjaśniają przedstawiciele KPCD, obie rodziny, do których pałac historycznie należał, brały aktywny udział w krzewieniu patriotyzmu w okresie zaborów, a także uczestniczyły w polskich powstaniach narodowych.

Warto dodać, że odrestaurowany pałac wraz z otaczającą zabudową i ogrodem pozwoli też odwiedzającym zobaczyć, jak wyglądały posiadłości ziemiańskie tamtego okresu. Projekt przewiduje odtworzenie dawnego układu dróg i ścieżek, a także osi widokowych. Po remoncie pałac w Nawrze ma powrócić do stanu zbliżonego do tego sprzed zniszczeń drugiej wojny światowej i późniejszych przekształceń.

Nawra to prawdziwy skarb kultury materialnej, ale też tego, co nazywamy dziedzictwem niematerialnym. To, co się w niej działo, mam tu na myśli historię rodziny Sczanieckich, jest ważne dla historii polskiego Pomorza

– mówił podczas podpisywania umowy z wykonawcą marszałek województwa Piotr Całbecki, cytowany przez kurier-nakielski.pl.