Wielka inwestycja w Ostrołęce. Co wiemy o nowej siedzibie Sądu Okręgowego?

Co wiemy o nowej siedzibie Sądu Okręgowego w Ostrołęce?

Budynek ma powstać na działce przy ul. Towarowej w Ostrołęce, będzie miał co najmniej 4 tys. mkw. powierzchni. Projekt zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym, którego wyniki poznamy 9 czerwca 2026 r.

Konkurs architektoniczny wyłoni wizję nowego gmachu

Jak informuje portal eostroleka.pl, postępowanie, które ma wyłonić ostateczną koncepcję architektoniczną, ogłoszono pod koniec 2025 roku. Początkowo do konkursu zgłosiło się siedem podmiotów, jednak ostatecznie do etapu składania prac konkursowych dopuszczono cztery pracownie architektoniczne.

Zespoły projektowe mają czas na złożenie swoich propozycji do 26 maja 2026 r. Rozstrzygnięcie i publiczne ogłoszenie wyników zaplanowano na 9 czerwca 2026 r. Wybór zwycięskiego projektu zamknie kluczowy etap przygotowań i otworzy drogę do opracowania szczegółowej dokumentacji budowlanej, a w dalszej kolejności – do przetargu na generalnego wykonawcę.

Polecamy: Jak wygląda nowy budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu?

Jakie założenia są kluczowe?

Podstawowym parametrem inwestycji jest powierzchnia użytkowa, która ma wynieść minimum 4 tys. mkw. Zgodnie z założeniami, nowy obiekt musi spełniać wysokie standardy w kilku kluczowych obszarach. Projekt musi uwzględniać wymogi bezpieczeństwa typowe dla budynków wymiaru sprawiedliwości, a także być zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Duży nacisk położono również na pełną dostępność architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to, że gmach od samego początku będzie projektowany bez barier, co staje się standardem w nowoczesnym budownictwie publicznym.

Co nowy sąd oznacza dla Ostrołęki?

Budowa nowej siedziby sądu jest postrzegana jako istotny impuls dla lokalnej gospodarki i rynku budowlanego w Ostrołęce. Realizacja projektu o takiej skali zazwyczaj angażuje lokalne firmy i podwykonawców, generując zlecenia w sektorze budowlanym. Choć szczegółowy harmonogram budowy oraz budżet nie są jeszcze znane, rozstrzygnięcie konkursu na projekt będzie stanowić kluczowy krok w kierunku rozpoczęcia prac.

Inwestycja przy ulicy Towarowej może również wpłynąć na rozwój urbanistyczny tej części miasta, podnosząc jej rangę i potencjalnie przyciągając kolejne projekty komercyjne lub publiczne w jej sąsiedztwie.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.