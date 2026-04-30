Zabytkowy dworzec w Nisku czeka gruntowna przebudowa

Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Nisku na Podkarpaciu. Inwestycja, realizowana w ramach nowego programu PKP S.A. „Dworce Przyjazne Pasażerom”, zakłada kompleksową modernizację obiektu z 1899 roku oraz jego otoczenia. Termin składania ofert przez wykonawców upływa 19 maja, a udostępnienie odnowionego dworca podróżnym zaplanowano do końca 2027 roku.

Projekt łączy renowację historycznej bryły, zaprojektowanej według wzorców Austriackich Kolei Państwowych, z wdrożeniem nowoczesnych standardów obsługi. Modernizacja wpisuje się w szersze działania na rzecz poprawy jakości transportu kolejowego w regionie.

– Przebudowa dworca w Nisku to element spójnego działania na rzecz poprawy jakości obsługi kolejowej mieszkańców miasta i jego regionu. Równolegle realizujemy w tym roku wzrost liczby połączeń PKP Intercity przez Nisko oraz poprawę przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. parametrów linii nr 68 na odcinku od Stalowej Woli do Przeworska – podkreśla Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Nowy układ funkcjonalny i komercjalizacja przestrzeni

Zakres prac budowlanych obejmuje zarówno wnętrze, jak i zewnętrzną część dworca. W budynku zaplanowano wymianę dachu, stropów i posadzek oraz budowę nowej klatki schodowej. Na parterze powstanie nowoczesna przestrzeń obsługi pasażerów z poczekalnią, wyposażoną w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, gabloty z rozkładami jazdy oraz ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych.

Na tym samym poziomie przewidziano miejsce na kasę biletową, dwie ogólnodostępne toalety oraz trzy lokale o charakterze usługowo-handlowym. Na piętrze zlokalizowane zostaną z kolei trzy pomieszczenia biurowe, co otwiera możliwość komercyjnego wykorzystania zmodernizowanej powierzchni.

– Dworce to wizytówki kolei i jeden z najważniejszych punktów styku z pasażerami, dlatego Polskie Koleje Państwowe intensywnie realizują program inwestycyjny Dworce Przyjazne Pasażerom, który zwiększa dostępność nowoczesnych i wygodnych przestrzeni obsługi podróżnych w całym kraju. Ogłoszenie przetargu na przebudowę dworca w Nisku to kolejny krok w tym procesie – inwestycja pozwoli zachować historyczny charakter obiektu, jednocześnie dostosowując go do współczesnych potrzeb pasażerów – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu ds. rozwoju i inwestycji w PKP S.A.

Inwestycje w otoczenie: parkingi, zieleń i stacje ładowania

Modernizacja obejmie także najbliższe otoczenie budynku. Projekt zakłada przebudowę chodników i dróg dojazdowych, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz kierowców. Wokół dworca powstanie ponad trzydzieści miejsc parkingowych, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca typu Kiss&Ride.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę dla elektromobilności, zaplanowano także dwa stanowiska z ładowarkami do pojazdów elektrycznych. Dla rowerzystów przygotowana zostanie wiata z kilkoma miejscami postojowymi. Całość uzupełnią elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze, oraz nowe nasadzenia zieleni.

Dostępność i rozwiązania proekologiczne

Jednym z priorytetów inwestycji jest pełne dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, a budynek zostanie wyposażony w ścieżki prowadzące, pochylnie, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz dotykowe plany dworca.

Budynek zyska również nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring, oraz rozwiązania proekologiczne. Kluczowym elementem będzie instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy, która ma znacząco obniżyć koszty eksploatacji obiektu. Projekt przewiduje także montaż nowych instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych i teletechnicznych, dostosowanych do współczesnych standardów.

Artykuł został napisany przy wykorzystaniu AI

