Kolejowa ofensywa na Pomorzu. PKP inwestuje blisko 180 mln zł

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę, która uruchamia finansowanie dla czterech strategicznych inwestycji w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Całkowita wartość projektu opiewa na blisko 180 mln zł brutto (179,9 mln zł), z czego ponad 145 mln zł netto stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Środki unijne pokryją 85% kosztów netto, a pozostałe 15% to wkład z budżetu krajowego.

Dzięki tym funduszom nowe oblicze zyskają dworce w Koszalinie, Słupsku, Gdyni Chyloni oraz Stargardzie. Inwestycje te są częścią szerszego Programu Inwestycji Dworcowych.

Tak zmienił się dworzec PKP w Bydgoszczy

Koszalin: Nowy start po budowlanych problemach

Najwięcej uwagi przyciąga sytuacja w Koszalinie, gdzie budowa nowego dworca została wstrzymana na początku roku. Przyczyną były poważne błędy w dokumentacji projektowej, które, jak informuje PKP S.A., groziły nawet katastrofą budowlaną. Po opuszczeniu placu budowy przez poprzedniego wykonawcę w styczniu, spółka podjęła decyzję o ogłoszeniu nowego przetargu.

Postępowanie na wybór nowego generalnego wykonawcy zostało już uruchomione. Zgodnie z harmonogramem, umowa ma zostać podpisana do końca sierpnia, a prace budowlane ruszą we wrześniu tego roku. Nowy, nowoczesny dworzec w Koszalinie ma zostać oddany do użytku pasażerom w pierwszej połowie 2028 roku.

– Doskonale rozumiemy, jak istotnym punktem z punktu widzenia mieszkańców, turystów i wszystkich innych pasażerów jest dworzec w Koszalinie. Stąd w zeszłym roku podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym wykonawcą robót, przedstawiliśmy realny harmonogram i zgodnie z nim prowadzimy dalsze działania. Jesteśmy również w stałym, dobrym kontakcie z lokalnym samorządem, dzięki czemu wiele kwestii omawiamy na bieżąco i możemy wdrażać rozwiązania minimalizujące istotne z punktu widzenia podróżnych niedogodności – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Aby złagodzić niedogodności, PKP S.A. uruchomiło tymczasową poczekalnię w tunelu miejskim oraz bezpieczne przejście kontenerowe, skracające drogę na perony.

Słupsk, Stargard i Gdynia. Trzy filary modernizacji

Równolegle prowadzone są prace w trzech innych lokalizacjach. Na czele pomorskiej ofensywy modernizacyjnej stoi Słupsk, gdzie budowa nowego dworca weszła w decydującą fazę. Trwają tam zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja stanowi dopełnienie modernizacji całej linii kolejowej łączącej miasto z Trójmiastem, podnosząc rangę Słupska jako regionalnego węzła komunikacyjnego.

Historyczny charakter odzyska z kolei zabytkowy dworzec w Stargardzie, gdzie plan zakłada kompleksową renowację zarówno głównego budynku, jak i sąsiedniego obiektu bagażowego. Obecnie trwa przetarg na wybór pracowni projektowej, a finał prac zaplanowano na koniec 2029 roku. Portfolio inwestycji uzupełnia modernizacja dworca w Gdyni Chyloni. Choć to mniejszy obiekt, jego gruntowna przebudowa ma kluczowe znaczenie dla obsługi codziennego ruchu aglomeracyjnego. Projekt jest w fazie przygotowań, a przetarg na roboty budowlane ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, z planowanym zakończeniem w 2028 roku.

Wszystkie cztery inwestycje mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności i dostępności. Obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

– Fundusze unijne zrewolucjonizowały kolej w Polsce, odmieniły jej wizerunek i ponownie uczyniły ją wygodnym, pewnym i konkurencyjnym środkiem transportu, do którego Polacy odzyskali zaufanie. Potwierdzają to oficjalne statystyki: w zeszłym rok z usług kolei skorzystało około 439 mln podróżnych, najwięcej od 30 lat. Jako Grupa PKP postrzegamy obsługę pasażera jako sumę doświadczeń z każdego etapu podróży: od wyszukania połączenia i kupna biletu, po skorzystanie z dworca i przejazd pociągiem. Stąd tak istotne są modernizacje i budowy dworców kolejowych, a wsparcie Unii Europejskiej, jakie otrzymujemy dzięki aktywnemu zabieganiu o dodatkowe środki, pozwala nam ambitnie realizować zaplanowane inwestycje. Dzięki nim dworce kolejowe stają się nie tylko miejscami obsługi pasażerów, ale też wizytówkami miejscowości, w których się znajdują oraz pełnią dodatkowe funkcje dla lokalnych społeczności – podsumowuje Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Cały projekt modernizacji czterech pomorskich dworców ma zostać sfinalizowany do listopada 2029 roku.

Materiał powstał przy wsparciu AI

