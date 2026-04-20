Kolejowa rewolucja na Pomorzu. Jeden dworzec zostanie uratowany, trzy kolejne zyskają nowe życie

redakcja Muratorplus
2026-04-20 14:34

Potężny zastrzyk gotówki dla polskiej kolei zmieni oblicze podróży na Pomorzu. PKP S.A., dzięki ponad 145 mln zł z UE, zmodernizuje cztery dworce i wznowi kluczową budowę w Koszalinie, nadając nowy impuls rozwojowi całego regionu i rozwiązując palący problem wstrzymanej inwestycji.

Galeria zdjęć 3

Kolejowa ofensywa na Pomorzu. PKP inwestuje blisko 180 mln zł

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę, która uruchamia finansowanie dla czterech strategicznych inwestycji w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Całkowita wartość projektu opiewa na blisko 180 mln zł brutto (179,9 mln zł), z czego ponad 145 mln zł netto stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Środki unijne pokryją 85% kosztów netto, a pozostałe 15% to wkład z budżetu krajowego.

Dzięki tym funduszom nowe oblicze zyskają dworce w Koszalinie, Słupsku, Gdyni Chyloni oraz Stargardzie. Inwestycje te są częścią szerszego Programu Inwestycji Dworcowych.

Koszalin: Nowy start po budowlanych problemach

Najwięcej uwagi przyciąga sytuacja w Koszalinie, gdzie budowa nowego dworca została wstrzymana na początku roku. Przyczyną były poważne błędy w dokumentacji projektowej, które, jak informuje PKP S.A., groziły nawet katastrofą budowlaną. Po opuszczeniu placu budowy przez poprzedniego wykonawcę w styczniu, spółka podjęła decyzję o ogłoszeniu nowego przetargu.

Postępowanie na wybór nowego generalnego wykonawcy zostało już uruchomione. Zgodnie z harmonogramem, umowa ma zostać podpisana do końca sierpnia, a prace budowlane ruszą we wrześniu tego roku. Nowy, nowoczesny dworzec w Koszalinie ma zostać oddany do użytku pasażerom w pierwszej połowie 2028 roku.

– Doskonale rozumiemy, jak istotnym punktem z punktu widzenia mieszkańców, turystów i wszystkich innych pasażerów jest dworzec w Koszalinie. Stąd w zeszłym roku podjęliśmy trudną, ale konieczną decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym wykonawcą robót, przedstawiliśmy realny harmonogram i zgodnie z nim prowadzimy dalsze działania. Jesteśmy również w stałym, dobrym kontakcie z lokalnym samorządem, dzięki czemu wiele kwestii omawiamy na bieżąco i możemy wdrażać rozwiązania minimalizujące istotne z punktu widzenia podróżnych niedogodności – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Aby złagodzić niedogodności, PKP S.A. uruchomiło tymczasową poczekalnię w tunelu miejskim oraz bezpieczne przejście kontenerowe, skracające drogę na perony.

Słupsk, Stargard i Gdynia. Trzy filary modernizacji

Równolegle prowadzone są prace w trzech innych lokalizacjach. Na czele pomorskiej ofensywy modernizacyjnej stoi Słupsk, gdzie budowa nowego dworca weszła w decydującą fazę. Trwają tam zaawansowane prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja stanowi dopełnienie modernizacji całej linii kolejowej łączącej miasto z Trójmiastem, podnosząc rangę Słupska jako regionalnego węzła komunikacyjnego.

Historyczny charakter odzyska z kolei zabytkowy dworzec w Stargardzie, gdzie plan zakłada kompleksową renowację zarówno głównego budynku, jak i sąsiedniego obiektu bagażowego. Obecnie trwa przetarg na wybór pracowni projektowej, a finał prac zaplanowano na koniec 2029 roku. Portfolio inwestycji uzupełnia modernizacja dworca w Gdyni Chyloni. Choć to mniejszy obiekt, jego gruntowna przebudowa ma kluczowe znaczenie dla obsługi codziennego ruchu aglomeracyjnego. Projekt jest w fazie przygotowań, a przetarg na roboty budowlane ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku, z planowanym zakończeniem w 2028 roku.

Wszystkie cztery inwestycje mają na celu nie tylko poprawę estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności i dostępności. Obiekty zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

– Fundusze unijne zrewolucjonizowały kolej w Polsce, odmieniły jej wizerunek i ponownie uczyniły ją wygodnym, pewnym i konkurencyjnym środkiem transportu, do którego Polacy odzyskali zaufanie. Potwierdzają to oficjalne statystyki: w zeszłym rok z usług kolei skorzystało około 439 mln podróżnych, najwięcej od 30 lat. Jako Grupa PKP postrzegamy obsługę pasażera jako sumę doświadczeń z każdego etapu podróży: od wyszukania połączenia i kupna biletu, po skorzystanie z dworca i przejazd pociągiem. Stąd tak istotne są modernizacje i budowy dworców kolejowych, a wsparcie Unii Europejskiej, jakie otrzymujemy dzięki aktywnemu zabieganiu o dodatkowe środki, pozwala nam ambitnie realizować zaplanowane inwestycje. Dzięki nim dworce kolejowe stają się nie tylko miejscami obsługi pasażerów, ale też wizytówkami miejscowości, w których się znajdują oraz pełnią dodatkowe funkcje dla lokalnych społeczności – podsumowuje Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Cały projekt modernizacji czterech pomorskich dworców ma zostać sfinalizowany do listopada 2029 roku.

Materiał powstał przy wsparciu AI

Murator Plus Google News
Porachunki Osobiste
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl