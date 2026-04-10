Wielka renowacja za 61 mln zł. W historycznym dworcu powstało muzeum miejskie

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Zakończyła się warta ponad 61,5 mln zł rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, 9 kwietnia 2026 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. oficjalnie otworzyły obiekt, który zyskał nie tylko odnowioną formę, ale przede wszystkim nowe, wielofunkcyjne przeznaczenie. Inwestycja przekształciła historyczny budynek w nowoczesne centrum łączące obsługę pasażerską z funkcjami społecznymi i komercyjnymi, co stanowi przykład strategicznej współpracy z lokalnym samorządem.

Projekt o tak dużej skali został w przeważającej części sfinansowany ze środków budżetu państwa, z którego pochodziło ponad 47,7 mln zł. Generalnym wykonawcą prac było Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA, a za projekt odpowiadała pracownia GPVT s.c. Dzięki ich działaniom obiekt o powierzchni użytkowej przekraczającej 4 tys. m kw. przeszedł kompleksową transformację.

Nowy podział funkcji: od pociągu po muzeum

Kluczowym aspektem modernizacji jest adaptacja budynku do nowych ról, wykraczających daleko poza obsługę ruchu kolejowego. Parter dworca zachował swoje podstawowe przeznaczenie – mieści się tam klimatyzowana przestrzeń obsługi pasażerów, kasy biletowe, toalety oraz poczekalnia. W tej części budynku zlokalizowano również posterunek Straży Ochrony Kolei oraz niewielki lokal z przeznaczeniem komercyjnym.

Największa zmiana dotyczy jednak wyższych kondygnacji. W ramach umowy z miastem, PKP S.A. udostępniły znaczną część powierzchni na potrzeby publiczne. Na piętrze swoją nową siedzibę znajdzie Centrum Usług Społecznych, a na poddaszu powstanie muzeum miejskie. Taki model współpracy pokazuje, jak inwestycje infrastrukturalne mogą stać się katalizatorem rozwoju lokalnych usług i życia społecznego.

i Autor: UM Czechowice-Dziedzice/ Materiały prasowe

Standardy na miarę XXI wieku

Rewitalizacja połączyła staranne odtworzenie historycznego charakteru elewacji i wnętrz z wdrożeniem najnowszych standardów technicznych. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Zamontowano windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, a także oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Inwestycja została również zrealizowana z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych. Budynek ocieplono, zainstalowano energooszczędne oświetlenie oraz system inteligentnego zarządzania (BMS), który optymalizuje zużycie mediów. Dodatkowo, wdrożono system odzysku wody deszczowej, która będzie wykorzystywana do spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych wokół dworca.

Część szerszej strategii PKP S.A.

Modernizacja w Czechowicach-Dziedzicach wpisuje się w ogólnopolski Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego PKP S.A. systematycznie odnawia obiekty kolejowe w całym kraju. Jak zapowiadają przedstawiciele spółki, projekt na Śląsku jest trzydziestą inwestycją sfinalizowaną przez zarząd działający od 2024 roku. W najbliższych planach jest oddanie do użytku kolejnych zmodernizowanych dworców, m.in. w Oleśnicy, Oławie, Łukowie, Chełmie, Szczecinie Dąbiu oraz Brwinowie.

Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A., zapowiedział również przygotowanie nowego, wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Dworce Przyjazne Pasażerom”. Jego celem ma być kontynuacja modernizacji polskiej infrastruktury kolejowej, co może stworzyć kolejne okazje do realizacji projektów łączących funkcje transportowe z komercyjnymi i publicznymi, wpływając tym samym na rozwój lokalnych rynków nieruchomości.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

10