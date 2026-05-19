Po blisko 10 latach postępowań administracyjnych władze Krakowa zbliżyły się do uzyskania decyzji środowiskowej dla przedłużenia linii tramwajowej na Osiedlu Piastów. W kwietniu 2026 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał nową decyzję w tej sprawie, co stanowi przełom w projekcie wstrzymywanym od dekady, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Mimo to, realizacja inwestycji wciąż stoi pod znakiem zapytania z powodu braku zabezpieczonego finansowania.

Anatomia dziesięcioletniego opóźnienia

Starania o decyzję środowiskową dla tej krótkiej, ale strategicznie ważnej inwestycji, rozpoczęły się jeszcze w 2016 roku. Proces okazał się jednak wyjątkowo skomplikowany. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pierwszą decyzję w 2017 roku, jednak została ona zaskarżona. Dwa lata później, w 2019 roku, sprawę przejął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), który podtrzymał wcześniejsze ustalenia.

To nie zakończyło sprawy. Decyzja GDOŚ została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w marcu 2020 roku uchylił ją i skierował do ponownego rozpatrzenia. Kolejne lata upłynęły na uzupełnianiu dokumentacji i ponownej analizie, co ostatecznie doprowadziło do wydania nowej decyzji dopiero w kwietniu bieżącego roku.

Co nowy tramwaj oznacza dla lokalizacji?

Planowana inwestycja zakłada budowę odcinka o długości zaledwie ~500 metrów, który ma jednak kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego w tej części Krakowa. Nowe torowisko ma biec po wschodniej stronie ulicy Piasta Kołodzieja, a celem jest stworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Nowa pętla tramwajowa powstanie w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców i Piasta Kołodzieja, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku kolejowego Kraków Piastów.

Realizacja projektu pozwoli na wygodne przesiadki między tramwajem a pociągiem, co ma wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego. Projekt obejmuje nie tylko infrastrukturę tramwajową, ale również rozbudowę układu drogowego – m.in. połączenie ulicy Powstańców z ulicami Morcinka i Mistrzejowicką. Istniejąca pętla na Osiedlu Piastów ma zostać zlikwidowana.

Decyzja jest, ale pieniędzy wciąż brakuje

Uzyskanie decyzji środowiskowej, nawet jeśli stanie się prawomocna, nie oznacza natychmiastowego startu budowy. Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Krakowa, na obecnym etapie w budżecie miasta nie ma zagwarantowanych środków na realizację kolejnych etapów prac.

Urzędnicy czekają teraz na uprawomocnienie się decyzji. Dopiero po tym kroku formalnym miasto będzie mogło zaplanować prace projektowe i określić szczegółowy zakres zadania. To oznacza, że podanie jakiegokolwiek, nawet przybliżonego, harmonogramu prac budowlanych jest obecnie niemożliwe. Historia projektu pokazuje, że inwestorzy i mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż od planu do realizacji droga wciąż pozostaje daleka.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/miasto/krakow-10-lat-staran-o-decyzje-srodowiskowa-dla-tramwaju-na-os-piastow-104780.html

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?