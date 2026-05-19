Kluczowa obwodnica za 89 mln zł. Inwestycja ma uwolnić potencjał gruntów w regionie

Konsorcjum lokalnych firm z Wielkopolski zrealizuje obwodnicę Kamionnej za blisko 89 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz drugi rozstrzygnęła przetarg na budowę trasy w ciągu drogi krajowej nr 24, wybierając ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Szamotuł oraz Betoniarnię Nowak z Pierwoszewa, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Do zmiany wykonawcy doszło po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła pierwotny wybór najtańszej propozycji.

Zwycięska oferta opiewa na kwotę 88,579 mln zł i była drugą najniższą w postępowaniu. Jej wybór stał się możliwy po interwencji KIO, która nakazała zamawiającemu odrzucenie propozycji konsorcjum P.H.U.B. Piotr Pawlica i Skabud Infrastruktura. Decyzja ta otworzyła drogę do podpisania umowy z regionalnym wykonawcą.

Nowa droga w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”

Inwestycja dotyczy budowy odcinka o długości 3,5 km, który ominie miejscowość Kamionna od północy. Projekt realizowany jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, co oznacza, że zwycięskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za cały proces – od przygotowania dokumentacji projektowej, przez uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), aż po wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z harmonogramem, nowa trasa ma być gotowa i oddana do użytku w III kwartale 2029 roku. Budowa obwodnicy jest częścią rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”, który ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa na kluczowych szlakach komunikacyjnych w kraju.

Co inwestycja oznacza dla rynku lokalnego?

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężkiego, z gęstej zabudowy Kamionnej. Przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie komfortu podróży drogą krajową nr 24, stanowiącą ważne połączenie między Wielkopolską a województwem lubuskim. Realizacja obwodnicy może również wpłynąć na lokalny rynek nieruchomości.

Usprawnienie komunikacji i odciążenie centrum miejscowości często podnosi atrakcyjność inwestycyjną okolicznych gruntów. Nowe trasy otwierają potencjał dla rozwoju terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy logistyczną, co w perspektywie kilku lat może przełożyć się na wzrost wartości nieruchomości w rejonie inwestycji. Jednocześnie wygrana lokalnych firm w tak dużym przetargu to ważny sygnał dla regionalnego rynku budowlanego, potwierdzający jego zdolność do realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

