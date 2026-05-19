Kluczowa obwodnica za 89 mln zł. Inwestycja ma uwolnić potencjał gruntów w regionie

redakcja Muratorplus.pl
2026-05-19 10:30

Konsorcjum lokalnych firm z Wielkopolski zrealizuje obwodnicę Kamionnej za blisko 89 mln zł. Wybór wykonawcy był możliwy dopiero po interwencji Krajowej Izby Odwoławczej, która unieważniła pierwotne rozstrzygnięcie przetargu. Nowa trasa ma nie tylko wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości, ale też otworzyć potencjał inwestycyjny okolicznych gruntów.

Mapa planowanej obwodnicy Kamionnej

i

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Konsorcjum lokalnych firm z Wielkopolski zrealizuje obwodnicę Kamionnej za blisko 89 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz drugi rozstrzygnęła przetarg na budowę trasy w ciągu drogi krajowej nr 24, wybierając ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Szamotuł oraz Betoniarnię Nowak z Pierwoszewa, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Do zmiany wykonawcy doszło po tym, jak Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła pierwotny wybór najtańszej propozycji.

Zwycięska oferta opiewa na kwotę 88,579 mln zł i była drugą najniższą w postępowaniu. Jej wybór stał się możliwy po interwencji KIO, która nakazała zamawiającemu odrzucenie propozycji konsorcjum P.H.U.B. Piotr Pawlica i Skabud Infrastruktura. Decyzja ta otworzyła drogę do podpisania umowy z regionalnym wykonawcą.

Nowa droga w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”

Inwestycja dotyczy budowy odcinka o długości 3,5 km, który ominie miejscowość Kamionna od północy. Projekt realizowany jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”, co oznacza, że zwycięskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za cały proces – od przygotowania dokumentacji projektowej, przez uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), aż po wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z harmonogramem, nowa trasa ma być gotowa i oddana do użytku w III kwartale 2029 roku. Budowa obwodnicy jest częścią rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”, który ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa na kluczowych szlakach komunikacyjnych w kraju.

Co inwestycja oznacza dla rynku lokalnego?

Głównym celem projektu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, zwłaszcza ciężkiego, z gęstej zabudowy Kamionnej. Przełoży się to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie komfortu podróży drogą krajową nr 24, stanowiącą ważne połączenie między Wielkopolską a województwem lubuskim. Realizacja obwodnicy może również wpłynąć na lokalny rynek nieruchomości.

Usprawnienie komunikacji i odciążenie centrum miejscowości często podnosi atrakcyjność inwestycyjną okolicznych gruntów. Nowe trasy otwierają potencjał dla rozwoju terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową czy logistyczną, co w perspektywie kilku lat może przełożyć się na wzrost wartości nieruchomości w rejonie inwestycji. Jednocześnie wygrana lokalnych firm w tak dużym przetargu to ważny sygnał dla regionalnego rynku budowlanego, potwierdzający jego zdolność do realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/konsorcjum-z-wielkopolski-ma-budowac-obwodnice-kamionnej--104783.html

