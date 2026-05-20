Rusza inwestycja na warszawskiej Białołęce. Przebudowa za 96 mln zł potrwa aż do 2028 roku

redakcja Muratorplus.pl
2026-05-20 8:36

Rozpoczęła się warta 96 mln zł przebudowa czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej w Warszawie. Inwestycja, która potrwa do 2028 roku, kompleksowo zmieni infrastrukturę w tej części dzielnicy, ale dla mieszkańców i kierowców oznacza przede wszystkim wieloletnie utrudnienia w ruchu.

Inwestycja za 96 mln zł na Białołęce. Rusza przebudowa kluczowej arterii

Trwa kompleksowa przebudowa kluczowego, czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej w Warszawie, od ulicy Kopijników do Ketlinga. Inwestycja o wartości 96 mln zł jest realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Za prace budowlane odpowiada firma SKANSKA, a ich zakończenie zaplanowano na 2028 rok.

Polecamy: Rewolucja na rynku gruntów. Uwolni setki tysięcy metrów w centrach miast?

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Nowa infrastruktura drogowa, ronda i pętla autobusowa

Projekt zakłada budowę nowej jezdni z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, co ma usprawnić lokalną komunikację. Inwestycja obejmuje również pełną infrastrukturę towarzyszącą. Po obu stronach ulicy powstaną nowe chodniki, a wzdłuż drogi zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Całość uzupełni nowoczesne oświetlenie oraz system odwodnienia.

Kluczowym elementem modernizacji jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach. U zbiegu ulic Białołęckiej z Kopijników i Cieślewskich powstaną ronda. Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania z ulicą Hemara zaplanowano budowę nowej pętli autobusowej. Zmieni się także sam przebieg ulicy na odcinku między Stębarską a Kopijników, gdzie powstanie nowe, sygnalizowane skrzyżowanie z ulicami Artyleryjską i Łabiszyńską.

Polecany artykuł:

Kluczowa droga pod Trójmiastem. Inwestycja otworzy nowe tereny pod budowę miesz…

Co zakłada harmonogram prac budowlanych?

Prace koncentrują się na kilku frontach jednocześnie. Na nowo wytyczonym odcinku Białołęckiej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji. W kolejnych etapach wykonawca przystępuje do przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia. Prace drogowe, obejmujące m.in. usunięcie starej nawierzchni i budowę nowej konstrukcji jezdni, mają potrwać do wakacji 2027 roku, po czym rozpoczną się roboty na kolejnych fragmentach.

W ramach projektu przewidziano również znaczące nasadzenia zieleni. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy pojawi się blisko 300 drzew, głównie lip drobnolistnych, a także ponad 7100 krzewów, takich jak derenie, tawuły i berberysy. Projektanci zaplanowali także wysianie traw ozdobnych, w tym trzcinnika ostrokwiatowego i rozplenicy japońskiej.

Polecamy: Szwedzki gigant lokuje miliardy w polskie magazyny. To dopiero początek wielkich inwestycji

Wieloletnie utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Skala inwestycji wiąże się z długoterminowymi zmianami w organizacji ruchu, które będą obowiązywać do odwołania, w zależności od postępów na budowie. Na odcinku od ulicy Kopijników do Przykoszarowej wprowadzono ruch jednokierunkowy w stronę Kanału Żerańskiego. Z kolei fragment od Warzelniczej do Ketlinga został całkowicie wyłączony z ruchu.

Dla kierowców wyznaczono objazdy. Samochody osobowe w kierunku Trasy Toruńskiej kierowane są ulicami Hemara lub Juranda ze Spychowa i dalej Ostródzką. Pojazdy o masie powyżej 16 ton muszą korzystać z ulic Płochocińskiej i Marywilskiej. Zmiany dotknęły również transport publiczny – trasy autobusów linii 104, 204, 234, 314 i N14 zostały dostosowane do nowej organizacji ruchu i poprowadzone objazdami.

Polecany artykuł:

Wielka przebudowa w centrum Poznania. Kluczowa ulica zostanie całkowicie zamkni…

Inwestycja to także rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Równolegle z pracami drogowymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi własny projekt. Na odcinku od ulicy Ketlinga do posesji przy Białołęckiej 272 budowana jest nowa sieć kanalizacyjna o długości blisko 1600 metrów. W ramach tego zadania powstanie również nowoczesna przepompownia ścieków. Realizacja obu projektów jednocześnie pozwala ograniczyć przyszłe utrudnienia i kompleksowo zmodernizować infrastrukturę w tej części dzielnicy.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Rozpoczyna się rozbudowa ulicy Białołęckiej w Warszawie
Galeria zdjęć 10
Porachunki Osobiste
Inwestycje drogowe. Czy najniższa cena nadal jest gwarantem wygrania przetargu? PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl