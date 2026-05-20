Inwestycja za 96 mln zł na Białołęce. Rusza przebudowa kluczowej arterii

Trwa kompleksowa przebudowa kluczowego, czterokilometrowego odcinka ulicy Białołęckiej w Warszawie, od ulicy Kopijników do Ketlinga. Inwestycja o wartości 96 mln zł jest realizowana wspólnie przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Za prace budowlane odpowiada firma SKANSKA, a ich zakończenie zaplanowano na 2028 rok.

Architekt Krzysztof Zalewski. Nie każde miasto musi mieć city i nie wszędzie musimy stawiać wieżowce

Nowa infrastruktura drogowa, ronda i pętla autobusowa

Projekt zakłada budowę nowej jezdni z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, co ma usprawnić lokalną komunikację. Inwestycja obejmuje również pełną infrastrukturę towarzyszącą. Po obu stronach ulicy powstaną nowe chodniki, a wzdłuż drogi zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa. Całość uzupełni nowoczesne oświetlenie oraz system odwodnienia.

Kluczowym elementem modernizacji jest zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniach. U zbiegu ulic Białołęckiej z Kopijników i Cieślewskich powstaną ronda. Dodatkowo, w rejonie skrzyżowania z ulicą Hemara zaplanowano budowę nowej pętli autobusowej. Zmieni się także sam przebieg ulicy na odcinku między Stębarską a Kopijników, gdzie powstanie nowe, sygnalizowane skrzyżowanie z ulicami Artyleryjską i Łabiszyńską.

Co zakłada harmonogram prac budowlanych?

Prace koncentrują się na kilku frontach jednocześnie. Na nowo wytyczonym odcinku Białołęckiej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji. W kolejnych etapach wykonawca przystępuje do przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia. Prace drogowe, obejmujące m.in. usunięcie starej nawierzchni i budowę nowej konstrukcji jezdni, mają potrwać do wakacji 2027 roku, po czym rozpoczną się roboty na kolejnych fragmentach.

W ramach projektu przewidziano również znaczące nasadzenia zieleni. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy pojawi się blisko 300 drzew, głównie lip drobnolistnych, a także ponad 7100 krzewów, takich jak derenie, tawuły i berberysy. Projektanci zaplanowali także wysianie traw ozdobnych, w tym trzcinnika ostrokwiatowego i rozplenicy japońskiej.

Wieloletnie utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Skala inwestycji wiąże się z długoterminowymi zmianami w organizacji ruchu, które będą obowiązywać do odwołania, w zależności od postępów na budowie. Na odcinku od ulicy Kopijników do Przykoszarowej wprowadzono ruch jednokierunkowy w stronę Kanału Żerańskiego. Z kolei fragment od Warzelniczej do Ketlinga został całkowicie wyłączony z ruchu.

Dla kierowców wyznaczono objazdy. Samochody osobowe w kierunku Trasy Toruńskiej kierowane są ulicami Hemara lub Juranda ze Spychowa i dalej Ostródzką. Pojazdy o masie powyżej 16 ton muszą korzystać z ulic Płochocińskiej i Marywilskiej. Zmiany dotknęły również transport publiczny – trasy autobusów linii 104, 204, 234, 314 i N14 zostały dostosowane do nowej organizacji ruchu i poprowadzone objazdami.

Inwestycja to także rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Równolegle z pracami drogowymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi własny projekt. Na odcinku od ulicy Ketlinga do posesji przy Białołęckiej 272 budowana jest nowa sieć kanalizacyjna o długości blisko 1600 metrów. W ramach tego zadania powstanie również nowoczesna przepompownia ścieków. Realizacja obu projektów jednocześnie pozwala ograniczyć przyszłe utrudnienia i kompleksowo zmodernizować infrastrukturę w tej części dzielnicy.

