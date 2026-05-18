Budowa nowej trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu wchodzi w kluczowy etap, co pociągnie za sobą gruntowną reorganizację ruchu w ścisłym centrum miasta. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, kompleksowe zmiany w organizacji ruchu zostaną wdrożone w nocy z 20 na 21 maja. Za realizację inwestycji odpowiada spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Budowa strategicznego węzła tramwajowego

Prace budowlane przenoszą się na północną część węzła komunikacyjnego u zbiegu ulic Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi oraz na ulicę Niezłomnych. Głównym celem tego etapu jest budowa nowego rozjazdu tramwajowego i torowiska, które w przyszłości połączą istniejącą sieć z projektowaną trasą biegnącą wzdłuż ulicy Ratajczaka. To kluczowy element dla funkcjonalności całego nowego połączenia.

Jak zapowiada wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, Tomasz Płóciniczak, przy budowie rozjazdu wykonawca planuje wykorzystać prefabrykowane elementy konstrukcyjne. Technologia ta ma na celu optymalizację i potencjalne skrócenie czasu prac w tym jednym z najbardziej newralgicznych punktów komunikacyjnych Poznania.

Co zmieni się w organizacji ruchu?

Dla kierowców nadchodzące zmiany oznaczają konieczność korzystania z objazdów i dostosowania się do nowych zasad. Od 21 maja ulica Niezłomnych zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Jednocześnie zamknięty będzie fragment ulicy Ratajczaka na odcinku od skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich do ulicy Niezłomnych.

Fundamentalne zmiany obejmą również ruch na ulicach Matyi i Królowej Jadwigi. Przejazd w obu kierunkach zostanie przeniesiony na niedawno wyremontowaną, południową jezdnię. Będzie się tam odbywał z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, podczas gdy północna jezdnia na tym odcinku stanie się placem budowy.

Pewnym ułatwieniem dla zmotoryzowanych będzie udostępnienie nowej nawierzchni na południowej części skrzyżowania ulic Matyi i Wierzbięcice. To efekt wcześniejszych prac, które pozwoliły już w kwietniu na przywrócenie ruchu tramwajowego w relacji Matyi-Wierzbięcice.

Wpływ na transport publiczny i otoczenie

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na tymczasowe rozwiązania. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony zostanie nowy, tymczasowy przystanek tramwajowy. Inwestor zaznacza jednak, że z uwagi na jego konstrukcję nie będzie on dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja, mimo że generuje bieżące i dotkliwe utrudnienia, jest strategicznym elementem szerszego programu rewitalizacji centrum Poznania. Budowa nowej trasy tramwajowej ma w perspektywie długoterminowej nie tylko usprawnić system komunikacji publicznej, ale także podnieść atrakcyjność inwestycyjną całej okolicy. Lepszy i bardziej ekologiczny dostęp do transportu zbiorowego to kluczowy czynnik dla rozwoju funkcji biurowych, handlowych i mieszkaniowych w sercu miasta.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/miasto/poznan-tramwaj-w-ul-ratajczaka-wchodzi-w-kolejna-faze-duze-zmiany-w-ruchu-104762.html

