Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury?

Warszawskie centrum handlowe G City Promenada weszło w kolejny etap rozwoju. Jak informuje portal propertydesign.pl, w marcu 2026 roku rozpoczęła się budowa nowego, dwukondygnacyjnego skrzydła obiektu. Inwestycja realizowana przez G City Europe ma na celu nie tylko powiększenie powierzchni handlowej, ale także wprowadzenie nowych funkcji, w tym nowoczesnej strefy gastronomicznej i przyciągnięcie kluczowych najemców, z siecią Primark na czele.

Skala inwestycji i pierwszy etap prac

Prace budowlane koncentrują się na terenie dotychczasowego parkingu od strony ulicy Perkuna. W pierwszym etapie powstanie budynek o powierzchni ponad 6 tys. mkw., który pomieści nowe sklepy i punkty usługowe. Roboty, za których realizację odpowiada firma Electra, ruszyły w marcu tego roku.

Rozpoczęcie budowy wiązało się ze zmianami odczuwalnymi dla klientów. Od maja wprowadzono nową organizację ruchu na parkingu, w tym zmieniono zasady wjazdu od strony ulicy Ostrobramskiej.

Docelowo 24 tys. mkw. i 60 nowych lokali

Obecnie realizowany etap jest częścią większego planu modernizacyjnego. Właściciel obiektu docelowo zamierza powiększyć Promenadę o łącznie ok. 24 tys. mkw. nowej powierzchni. W perspektywie kilku lat ma to przynieść nawet 60 nowych lokali handlowych i usługowych.

Strategia ta wpisuje się w trend przekształcania centrów handlowych z czysto zakupowych w miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu. Kluczowym elementem nowej części ma być nowoczesny food hall, oferujący zróżnicowaną ofertę gastronomiczną.

Primark i nowi najemcy kluczem do sukcesu

Potwierdzono już pierwszych kluczowych najemców, którzy pojawią się w rozbudowanej części centrum. Największym magnesem ma być drugi w Warszawie sklep irlandzkiej sieci odzieżowej Primark. Obok niego swój salon otworzy także sieć EURO RTV AGD.

Historia ciągłej modernizacji

Najnowsza rozbudowa to kolejny rozdział w historii obiektu, który od lat przechodzi regularne modernizacje. G City Promenada powstała w grudniu 1996 roku w zaadaptowanym budynku Polskich Zakładów Optycznych z lat 70. Ostatnia duża przebudowa, zrealizowana w latach 2016-2018 według projektu pracowni SUD Architects, została doceniona w branży nagrodą Prime Property Prize 2023.

Za projekt architektoniczny obecnego etapu odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury (Projekt PBPA), co pokazuje kontynuację współpracy z renomowanymi biurami projektowymi. Inwestycja ma na celu umocnienie pozycji Promenady na konkurencyjnym rynku handlowym stolicy.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

