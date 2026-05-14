Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Oddanie pierwszej hali w październiku

Nowy park logistyczny MLP Bieruń West powstaje w pobliżu Tychów na Górnym Śląsku. Pierwszy etap obejmuje budowę hali magazynowej o powierzchni 29 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Jej oddanie do użytku zaplanowano na październik 2026 roku. Docelowa powierzchnia kompleksu wyniesie 56 tys. mkw. Przed rozpoczęciem prac nie zabezpieczono umów najmu, a inwestycja realizowana jest w formule spekulacyjnej.

Generalny wykonawca i standard realizacji

Generalnym wykonawcą została firma Bin Biuro Inżynierskie. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wewnętrznymi standardami MLP Group. Obiekt ma spełniać najwyższe wymagania techniczne, operacyjne i środowiskowe.

Certyfikacja BREEAM i zrównoważony rozwój

Inwestycja przejdzie procedurę certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie Excellent, co ma potwierdzić jej wysoką efektywność energetyczną oraz zastosowanie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

Lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Park logistyczny MLP Bieruń West sąsiaduje z drogą krajową nr 44 i znajduje się 3,5 km od planowanego węzła drogi ekspresowej S1. Atutem lokalizacji jest bliskość Tychów oraz dogodny dostęp do ważnych tras komunikacyjnych, co zapewni sprawną dystrybucję krajową i międzynarodową.

Źródło: MLP Group

