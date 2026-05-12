Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Łącznie ponad 46 tys. mkw. nowej powierzchni

CTP zakończyło kolejny etap rozbudowy miejskiego parku logistycznego w Toruniu. Na początku roku uruchomiono pierwszą halę TORU01 o powierzchni blisko 27 tys. mkw., będącą częścią kompleksu. Teraz do użytkowania oddano drugą halę TORU02, oferującą niemal 20 tys. mkw. powierzchni.

Projekt skierowany jest nie tylko do dużych firm, ale również oferuje powierzchnie w formacie SBU (Small Business Units), przeznaczone dla sektora MŚP. Kompleks funkcjonuje jako magazyn miejski, umożliwiający łączenie funkcji magazynowych, logistycznych, produkcyjnych i biurowych w jednej lokalizacji.

Najemcą w pierwszym obiekcie została firma Vestas, specjalizująca się w rozwiązaniach dla energetyki odnawialnej. Przestrzeń hali została dostosowana do prowadzenia zaawansowanych operacji logistycznych i produkcyjnych.

Dzięki rozbudowie o drugą halę zwiększyła się dostępność powierzchni w ramach kompleksu. Łączna podaż przekroczyła obecnie 46 tys. mkw.

Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe

Elastyczne formaty najmu

Kompleks został zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach najemców – od mniejszych firm rozwijających działalność operacyjną po duże centra dystrybucyjne.

CTPark Toruń oferuje trzy formaty powierzchni do wynajęcia, w tym:

CTBox – moduły od 950 mkw.,

CTFlex – moduły o powierzchni ok. 1 300 mkw., przeznaczone dla najemców oczekujących szybkiej adaptacji, m.in. z sektora e-commerce i lekkiej produkcji,

CTSpace – centra dystrybucyjne o powierzchni powyżej 3 500 mkw.

Lokalizacja w sieci TEN-T i dostępność komunikacyjna

Inwestycja powstała na ponad 14-hektarowej działce przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Atutem kompleksu jest dogodna lokalizacja w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, w tym autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S10, co zapewnia sprawną obsługę transportu krajowego i międzynarodowego. Dodatkową zaletą jest położenie w obszarze sieci TEN-T – transeuropejskim systemie korytarzy transportowych łączących najważniejsze rynki i centra logistyczne w Europie. Dzięki temu park ma potencjał do obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw i działalności dystrybucyjnej o dużej skali.

