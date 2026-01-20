Rozmowy Muratora: Marcinem Strzelec, Wiśniowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwsza hala przemysłowo-logistyczna w CTPark Toruń gotowa

Pierwsza hala przemysłowo-logistyczna wchodząca w skład nowoczesnego kompleksu CTPark Toruń została ukończona i oddana do użytkowania. Obiekt o powierzchni 26 857 mkw. jest już częściowo skomercjalizowany, a pierwszym najemcą została firma z sektora zrównoważonej energii.

Docelowo kompleks CTPark Toruń będą tworzyły dwa budynki o łącznej powierzchni 46 600 mkw. Obecnie trwa realizacja drugiej hali o powierzchni blisko 19 700 mkw., która ma być oddana do użytkowania jeszcze w tym półroczu. W procesie inwestycyjnym deweloper CTP wspierany jest przez Centrum Wsparcia Biznesu.

Elastyczne powierzchnie dla logistyki, produkcji i MŚP

Kompleks odpowiada na potrzeby firm działających w sektorze logistyki i produkcji, poszukujących mniejszych, łatwo adaptowalnych powierzchni w dobrze skomunikowanych obszarach miejskich. Ma być nowoczesnym magazynem miejskim, oferującym elastyczne moduły najmu, łączące funkcje magazynowe, produkcyjne, logistyczne i biurowe. Dzięki temu umożliwia integrację najważniejszych procesów w jednej lokalizacji.

Dywersyfikacja formatów powierzchni wspiera rozwój MŚP i start-upów, a także zapewnia zaplecze dla działalności dystrybucyjnej i magazynowej firm o zasięgu międzynarodowym.

CTPark Toruń oferuje trzy rodzaje przestrzeni:

CTBox – od 950 mkw.,

CTFlex – moduły ok. 1 300 mkw., umożliwiające szybką adaptację dla rozwijających się firm, m.in. z obszaru logistyki, produkcji i e-commerce,

CTSpace – centra magazynowe o powierzchni powyżej 3 500 mkw.

Polecamy:

i Autor: Przemysław Paradowski, Zespół Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu/ Materiały prasowe

CTPark Toruń powstaje przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie

CTPark Toruń powstaje na 14-hektarowej działce przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 73 w Toruniu, w granicach administracyjnych miasta. Zlokalizowany jest w dobrze skomunikowanej części miasta, w pobliżu głównych dróg krajowych i węzłów komunikacyjnych (blisko autostrady A1 oraz trasy S10).

Co więcej, obiekt znajduje się w obszarze Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, co pozwala na sprawne połączenia z ważnymi rynkami europejskimi, np. z Niemcami. Sieć TEN-T wspiera sprawny transport ludzi i towarów, ułatwia handel i rozwój gospodarczy oraz zwiększa spójność UE, eliminując wąskie gardła i brakujące połączenia w transgranicznym systemie transportowym.

Sprawdź lokalizację na mapie:

Źródło: CTP Polska

Przejdź do galerii: Jak zapewnić prawidłowe oświetlenie hali do pracy z wózkami widłowymi?