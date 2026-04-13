Termy Uniejów: wielka rozbudowa i nowe atrakcje. Co powstanie na terenie kompleksu?

Termy Uniejów zapowiadają strategiczną rozbudowę. Inwestycja ma na celu przekształcenie obiektu w wielofunkcyjne centrum rekreacji dla całych rodzin. Jak podkreśla prezes zarządu „Term Uniejów” Marcin Pamfil, celem jest stworzenie miejsca jeszcze bardziej atrakcyjnego dla gości i umocnienie pozycji Uniejowa na turystycznej mapie Polski.

Polecamy: Domy dosłownie rozpadły się na pół. Teraz najstarsze polskie uzdrowisko dostanie 11 mln zł, ale odbudowa i tak potrwa lata. Tak wygląda Lądek-Zdrój

Na obszarze blisko jednego hektara, zlokalizowanym w kierunku mostu na drodze krajowej nr 72, powstanie zupełnie nowa, letnia strefa. Jej największą atrakcją ma być flume ride – kolejka wodna, w której wagoniki w kształcie łódek pokonują tor pełen wzniesień i gwałtownych zjazdów, kończąc przejazd z impetem w basenie.

To nie koniec dynamicznych nowości. Projekt zakłada budowę nowoczesnego kompleksu zjeżdżalni, w skład którego wejdą cztery konstrukcje o zróżnicowanym profilu:

„Spiralny Tornado”

„Wyścigowe Duo”

„Adrenalina Max”

„Family Fun”

Polecamy: Gigantyczny kompleks termalny budują na zboczu Gubałówki. Projekt stawia na dialog z otoczeniem. Trwają prace

Nie tylko baseny. W Uniejowie powstanie „inteligentny” ogród

Inwestor stawia również na rozwój oferty dla rodzin z dziećmi, łącząc zabawę z nauką. Kluczowym elementem tej części kompleksu będzie Ogród Wody – interaktywne laboratorium, gdzie poprzez zabawę będzie można zrozumieć zjawiska fizyczne, takie jak powstawanie wiru wodnego czy działanie siły wyporu.

Dla małych fanów motoryzacji powstanie tor z 25 elektrycznymi mini jeepami, na którym dzieci będą mogły bezpiecznie uczyć się podstaw ruchu drogowego. Z kolei istniejący mały zbiornik wodny zamieni się w mini-port dla ekologicznych łódek elektrycznych.

Polecamy: Kluczowa inwestycja w Tomaszowie Mazowieckim. Ruszają prace za ponad 7,6 mln zł

Termy Uniejów wzbogaci siłownia pod chmurką i... gigantyczny labirynt

Rozbudowa nie pomija potrzeb dorosłych gości. Projekt przewiduje stworzenie profesjonalnego klubu fitness na świeżym powietrzu, podzielonego na strefy tematyczne: cardio, siły, zdrowego kręgosłupa i treningu funkcjonalnego.

Powstanie także duża strefa relaksu z trawiastą plażą, leżakami oraz zielonym labiryntem z żywopłotów. Uzupełnieniem oferty rekreacyjnej będą gigantyczne szachy terenowe na planszy o wymiarach 6x6 metrów, które z pewnością przyciągną miłośników strategicznej rywalizacji.

Odmienione Termy Uniejów zaprezentują się już w maju

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma BUDIMEX S.A. Otwarcie nowej części kompleksu Termy Uniejów zaplanowano na 16 maja 2026 roku, kiedy też odbędzie się impreza z okazji 18. urodzin kompleksu.

