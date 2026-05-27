Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Panattoni Park Białystok III ukończony. Większość powierzchni już wynajęta

Panattoni Park Białystok III jako jedyny obecnie oferuje dostępne dla najemców powierzchnie klasy A w województwie podlaskim. Na realizację inwestycji przeznaczono 24 mln euro, pozyskane w ramach kredytu z Banku Pekao. Budowa obiektu właśnie została ukończona.

Powstało 32 000 mkw. nowoczesnej, elastycznej powierzchni magazynowej, z czego 9 400 mkw. pozostaje obecnie dostępne dla najemców. Do grona aktualnych najemców należą firmy z branż: kurierskiej, logistycznej, handlowej, budowlanej oraz ochrony środowiska.

Polecamy:

Dogodne połączenia i dostęp do Via Carpatia. Strategiczne położenie inwestycji pod Białymstokiem

Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Choroszcz, w pobliżu węzła Białystok-Zachód (S8). Takie usytuowanie zapewnia szybki i wygodny dojazd zarówno do centrum Białegostoku, oddalonego o około 16 km, jak i do najważniejszych arterii komunikacyjnych w regionie. Bliskość trasy ekspresowej S8 umożliwia sprawne połączenia z krajową siecią dróg, a także z planowaną trasą Via Carpatia, która w najbliższych latach połączy Podlasie z północną i południową częścią Europy, wzmacniając znaczenie lokalizacji w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.

Polecamy:

Zrównoważone rozwiązania i certyfikacja BREEAM Excellent

Inwestycja przejdzie certyfikację środowiskową w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Projekt zakładał rozwiązania ograniczające zużycie energii i wody. Na terenie parku przewidziano również infrastrukturę wspierającą zrównoważoną mobilność, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Źródło: Panattoni

Przejdź do galerii: Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych

3