W Majkowie Dużym pod Piotrkowem Trybunalskim ruszyła budowa nowego centrum dystrybucyjnego dla sieci Agata S.A., informuje portal propertynews.pl. Inwestorem jest Mapletree Investments, a obiekt typu built-to-suit, realizowany w ramach parku Mapletree Park Piotrków II, zaoferuje blisko 41,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Generalnym wykonawcą projektu została firma Bremer.

Inwestycja stanowi kluczowy element jednej z największych transakcji najmu na polskim rynku logistycznym w 2025 roku. Umowa między Mapletree a Agata S.A. objęła łącznie około 128 tys. mkw. powierzchni, umacniając strategiczne partnerstwo obu firm.

Rekordowa transakcja i długoterminowe partnerstwo

Budowa nowego magazynu to realizacja umowy, która oprócz dedykowanego obiektu obejmowała również przedłużenie na kolejne 10 lat najmu 87 tys. mkw. w dwóch istniejących już budynkach parku – Piotrków II DC1 oraz DC2. Całość porozumienia, podpisana w 2025 roku, była wiodącą transakcją na krajowym rynku nieruchomości przemysłowych.

Dla Agata S.A. rozbudowa centralnego hubu logistycznego jest strategicznym ruchem pozwalającym na dalszą optymalizację ogólnopolskiej sieci dystrybucji. Z kolei dla Mapletree to dowód na zdolność do realizowania skomplikowanych projektów built-to-suit i budowania długoterminowych relacji z najemcami.

Lokalizacja w sercu Polski

Położenie inwestycji w Majkowie Dużym nie jest przypadkowe. Bliskość skrzyżowania autostrady A1 z drogą ekspresową S8 zapewnia doskonałą komunikację z najważniejszymi regionami kraju.

Standardy na miarę przyszłości

Nowy obiekt jest projektowany z myślą o najwyższych standardach technicznych i ekologicznych. Magazyn ma uzyskać certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, co potwierdzi jego energooszczędność i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wśród planowanych rozwiązań znajdują się m.in. inteligentne systemy zarządzania energią, instalacje do odzysku wody szarej oraz konstrukcja dachu przygotowana do montażu paneli fotowoltaicznych.

Budynek zostanie także dostosowany do specyficznych potrzeb najemcy. Posadzka będzie miała nośność na poziomie 7 ton/mkw., a obciążenie ogniowe przekroczy 4 tys. MJ/mkw., co pozwoli na bezpieczne składowanie szerokiej gamy produktów.

Harmonogram i realizacja projektu

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2026 roku. Zgodnie z harmonogramem, oddanie gotowego centrum dystrybucyjnego do użytku planowane jest na początek 2027 roku. W realizację projektu, oprócz inwestora i generalnego wykonawcy, zaangażowani są również doradcy transakcyjni z firmy Triflow oraz firma 2MPM, która odpowiada za nadzór nad inwestycją.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

