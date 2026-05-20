Inwestycja za 90 mln zł w Prudniku. Nowa droga otworzy tereny pod biznes i logistykę

Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Prudnika został rozstrzygnięty. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako najkorzystniejszą wskazała ofertę firmy Mirbud, opiewającą na kwotę blisko 90 mln zł, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Decyzja ta otwiera drogę do realizacji kluczowej dla regionu inwestycji, ale jednocześnie demaskuje rosnącą presję kosztową w sektorze budownictwa infrastrukturalnego.

Wartość zwycięskiej propozycji to dokładnie 89,877 mln zł. Kwota ta znacząco przewyższa budżet, jaki zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. GDDKiA oszacowała koszt zadania na 56,632 mln zł, co oznacza, że oferta Mirbudu jest wyższa o ponad 58%. To nie był odosobniony przypadek – wszystkie sześć firm, które stanęły do przetargu, złożyło oferty przekraczające założenia finansowe inwestora.

Co powstanie w ramach kontraktu?

Inwestycja dotyczy budowy nowego, 3-kilometrowego odcinka drogi w ciągu drogi krajowej nr 41. Trasa o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) powstanie po wschodniej stronie miasta, na terenie gmin Lubrza i Prudnik. Jej głównym celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z gęstej zabudowy miejskiej, co ma poprawić bezpieczeństwo, płynność przejazdu i komfort życia mieszkańców.

W ramach projektu wykonawca będzie odpowiedzialny nie tylko za budowę samej jezdni, ale również za stworzenie kompleksowej infrastruktury towarzyszącej. Plan przewiduje budowę trzech rond, które zapewnią bezkolizyjne włączenie obwodnicy w istniejący układ komunikacyjny. Powstaną także dwa obiekty inżynieryjne: wiadukt nad linią kolejową oraz wiadukt nad ulicą Jesionkową.

Nowe perspektywy dla rynku nieruchomości

Realizacja obwodnicy to nie tylko zmiana w układzie transportowym, ale również silny impuls rozwojowy dla lokalnego rynku. Odsunięcie ciężkiego ruchu od centrum miasta zwiększa atrakcyjność Prudnika, a nowa arteria może otworzyć dotychczas niedostępne tereny pod inwestycje. Grunty zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie trasy zyskają na potencjale, stając się atrakcyjnym miejscem dla projektów komercyjnych, logistycznych, a w dalszej perspektywie także mieszkaniowych.

Lepsze skomunikowanie miasta w skali regionu, zwłaszcza w kontekście bliskości granicy z Czechami, wzmocni jego pozycję i może przyciągnąć nowy biznes. Dla inwestorów to sygnał, że region staje się bardziej dostępny i perspektywiczny.

Polecamy: Prawie 60 mld zł w nowe drogi. Tak zmieni się logistyczna mapa Polski

Projekt czeka na zielone światło

Wybór oferty Mirbudu nie oznacza jeszcze natychmiastowego rozpoczęcia prac. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych, pozostali uczestnicy przetargu mają teraz czas na ewentualne złożenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji i przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że po zawarciu kontraktu Mirbud najpierw przystąpi do opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej, a dopiero w kolejnym etapie rozpocznie właściwe roboty budowlane.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/mirbud-wybrany-do-budowy-obwodnicy-za-90-mln-zl--104819.html

Arka Koniecznego. Jak żyje się w ikonie architektury? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.