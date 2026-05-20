Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na przebudowę zabytkowego dworca kolejowego w Olkuszu. Inwestycja o wartości około 11 mln zł brutto zostanie zrealizowana przez firmę TEXOM S.A., która wkrótce przejmie plac budowy. Projekt zakłada kompleksową rewitalizację historycznego obiektu z 1885 roku oraz modernizację jego najbliższego otoczenia, co wpisuje się w szerszą strategię poprawy infrastruktury kolejowej w regionie.

Inwestycja jest kontynuacją działań modernizacyjnych na stacji w Olkuszu. W październiku ubiegłego roku zakończyła się tam budowa nowych peronów, które wyposażono w nowoczesne elementy obsługi podróżnych oraz bezkolizyjne przejście pod torami z windą.

Nowe funkcje w historycznym budynku

Po przebudowie, dotychczas zamknięty dla podróżnych dworzec odzyska swoją podstawową funkcję. Na parterze powstanie strefa obsługi pasażerów, w skład której wejdą hol główny z poczekalnią oraz ogólnodostępne toalety. Zaplanowano także nową klatkę schodową oraz windę, które ułatwią komunikację między kondygnacjami.

Projekt zakłada również komercjalizację części powierzchni. Na parterze wydzielono przestrzeń pod najem, dostępną zarówno z zewnątrz, jak i z holu dworca. Pierwsze piętro przeznaczono na lokale o funkcji usługowej, serwerownię i pomieszczenie gospodarcze. Drugie piętro zajmą pomieszczenia techniczne.

Dostępność i modernizacja otoczenia

Jednym z głównych założeń projektu jest likwidacja barier architektonicznych. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz opiekunów z dziećmi. Pojawią się także nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania proekologiczne.

– Przywracanie dworcom ich najważniejszej funkcji, czyli zapewniania pasażerom komfortowej i nowoczesnej przestrzeni, jest naszym priorytetem. Inwestycja kolejowa w Olkuszu teraz wkracza w kolejny etap. Zakończyliśmy prace projektowe i już dziś możemy pokazać mieszkańcom Olkusza jak będzie wyglądał dworzec po przebudowie. Oprócz nowoczesnych peronów pasażerowie będą mogli także korzystać z zamkniętej dotąd przestrzeni dworca – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji i rozwoju.

Zmiany obejmą również otoczenie dworca. Powstanie ogólnodostępna przestrzeń publiczna z nowymi chodnikami, elementami małej architektury, takimi jak ławki, oraz stojakami rowerowymi. W ramach prac wyburzona zostanie przybudówka, a w jej miejscu powstanie parking ze stanowiskami dla osób z niepełnosprawnościami oraz miejscem typu Kiss&Ride. Zaprojektowano także trasę wolną od przeszkód, prowadzącą bezpośrednio do wejścia głównego.

Kto odpowiada za realizację inwestycji?

Inwestorem przebudowy dworca w Olkuszu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Maple sp. z o.o., a generalnym wykonawcą robót budowlanych jest firma TEXOM S.A. Planowany koszt inwestycji wynosi około 11 mln zł brutto i jest dofinansowany z budżetu państwa.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: Polskie Koleje Państwowe S.A.

