Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Dobra dostępność komunikacyjna i lokalizacja przy DK33

W Bystrzycy Kłodzkiej ma powstać największy park handlowy w regionie. Inwestycja pod marką Sekunda dostarczy blisko 14 tys. mkw. powierzchni najmu, a działkę pod budowę parku kupiła spółka Vanstar. Otwarcie obiektu planowane jest na 2027 rok.

Dobrą widoczność zapewni mu położenie przy drodze krajowej DK33 na trasie Czechy–Kłodzko oraz przy głównym skrzyżowaniu prowadzącym do centrum miasta. W bliskiej odległości znajduje się również stacja kolejowa, zapewniająca dogodne połączenia z Kłodzkiem i Międzylesiem, a także połączenia w kierunku Wrocławia, Gdyni oraz Czech, z możliwością dalszej podróży do Pragi.

Najemcy i oferta handlowa parku

W parku handlowym pojawią się m.in. znany dyskont spożywczy, duży market budowlany DIY oraz restauracja typu drive-thru popularnej sieci gastronomicznej. Obiekt zaoferuje ponad 20 lokali usługowych o zróżnicowanym tenant-mix. Park będzie obsługiwał nie tylko mieszkańców miasta i regionu, ale również podróżnych z Czech. Odwiedzający będą mogli skorzystać z parkingu na 480 miejsc postojowych.

Wpływ inwestycji na rozwój miasta i regionu

Park handlowy zapewni nowe miejsca pracy, a także ma się przyczynić do rozwoju infrastruktury i zwiększenia atrakcyjności miasta. Może również stać się ważnym ośrodkiem usługowo-handlowym w regionie.

Inwestor i struktura projektu – Grupa Quantum/Vanstar

Grupa Quantum/Vanstar odpowiada za rozwój projektów pod marką Sekunda w Polsce. Jest to doświadczony inwestor oraz właściciel obiektów handlowych, usługowych i biurowych o łącznej powierzchni około 55 tys. mkw. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel realizację parków handlowych w średnich i mniejszych miastach, z ograniczonym dostępem do nowoczesnej powierzchni handlowej.

Natomiast biuro projektowe Vanstar przygotowuje koncepcję architektoniczną, a za komercjalizację inwestycji odpowiada Mallson Polska.

Źródło: Mallson Polska

