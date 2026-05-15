Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Dom Development, jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, po raz pierwszy w swojej historii przekroczył barierę 20 tys. lokali w banku ziemi i oficjalnie analizuje wejście na rynek poznański, informuje portal propertynews.pl. To sygnał potwierdzający długoterminową strategię rozwoju i skalę zabezpieczonych inwestycji, która daje firmie stabilny fundament na nadchodzące lata.

Na koniec pierwszego kwartału portfel gruntów grupy pozwalał na realizację dokładnie 20 303 lokali. Tak duży zasób działek zapewnia firmie ciągłość operacyjną i elastyczność w uruchamianiu kolejnych projektów, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynku gruntów inwestycyjnych.

Trójmiasto motorem wzrostu

Największą dynamikę wzrostu banku ziemi odnotowano w Trójmieście. Tamtejszy portfel Dom Development powiększył się aż o 56% w ujęciu rocznym, zabezpieczając potencjał budowy 7 692 mieszkań. To pokazuje, że aglomeracja trójmiejska staje się dla dewelopera rynkiem o strategicznym znaczeniu, obok jego macierzystej Warszawy.

W stolicy firma ma obecnie w budowie ponad 3 300 mieszkań, a w przygotowaniu projekty na kolejne 7 831 lokali. Potwierdza to utrzymanie dominującej pozycji na największym rynku mieszkaniowym w kraju.

Poznań na celowniku deweloperskiego giganta

Podczas konferencji wynikowej zarząd spółki oficjalnie potwierdził, że Poznań jest kolejnym dużym miastem branym pod uwagę w strategii ekspansji. Chociaż na obecnym etapie mowa jest o fazie analitycznej, ewentualne wejście tak znaczącego gracza na rynek poznański mogłoby istotnie wpłynąć na lokalną konkurencję i podaż nowych mieszkań.

Strategia rozwoju grupy nie wyklucza także przejęć mniejszych firm deweloperskich. Jak zadeklarował zarząd, pojedyncze transakcje o charakterze akwizycyjnym mogą stanowić uzupełnienie dla organicznego procesu pozyskiwania gruntów.

Ponad 8 tysięcy lokali w budowie

Skala bieżącej działalności operacyjnej dewelopera również pozostaje na wysokim poziomie. Na koniec pierwszego kwartału w realizacji znajdowało się łącznie 8 015 mieszkań w kluczowych aglomeracjach: Warszawie, Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu.

Kluczowym wskaźnikiem stabilności finansowej jest wysoki poziom przedsprzedaży, który osiągnął 57%. Oznacza to, że ponad połowa budowanych lokali znalazła już swoich nabywców, co świadczy o silnym popycie i minimalizuje ryzyko inwestycyjne.

Nowe projekty, w tym rewitalizacja w Gdańsku

Wśród planowanych inwestycji wyróżnia się projekt typu brownfield w Gdańsku. Na terenie dawnej galerii handlowej na Przymorzu ma powstać nowoczesne osiedle, roboczo nazwane Alfa Gdańsk. Jego wprowadzenie do sprzedaży jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku.

Firma zabezpieczyła także grunt w Rumi, gdzie potencjał zabudowy przekracza 1100 lokali. Spółka aktywnie rozwija również nowe projekty w innych miastach. W Krakowie powstanie inwestycja Przystanek Prądnik, a we Wrocławiu przygotowywane są projekty przy ulicach Śliwowej i Kamińskiego.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

