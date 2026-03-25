Nowe drogi za 59 mld zł. Gdzie powstaną najlepsze okazje?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje obecnie portfel 124 projektów drogowych o łącznej wartości 58,9 mld zł. Skala prowadzonych prac, obejmująca budowę 1460 km nowych dróg, stanowi jeden z kluczowych czynników stymulujących rynek nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, otwierając przed inwestorami zupełnie nowe lokalizacje.

Inwestycje prowadzone są w ramach dwóch głównych filarów: Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (100 zadań, 1283 km) oraz Programu budowy 100 obwodnic (24 inwestycje, 176,6 km). Tylko od początku 2026 roku GDDKiA zawarła osiem nowych umów o wartości ponad 3,1 mld zł, co potwierdza utrzymanie wysokiego tempa prac.

Południowa Obwodnica Warszawy to fuszerka? GDDKiA wprowadzi zmiany

Nowe korytarze dla logistyki i przemysłu

Długoterminowym celem strategicznym jest stworzenie w Polsce spójnej sieci blisko 8 tys. km autostrad i dróg ekspresowych. Przy obecnym stanie posiadania na poziomie 5466 km, oznacza to konieczność budowy kolejnych 2,5 tys. km tras szybkiego ruchu. To właśnie te brakujące odcinki stanowią największy potencjał dla rynku magazynowego i przemysłowego.

Projekty takie jak budowa kolejnych fragmentów autostrady A2 w kierunku wschodniej granicy, w tym odcinka do Białej Podlaskiej, czy rozbudowa drogi S8, tworzą nowe korytarze logistyczne i podnoszą atrakcyjność inwestycyjną całych regionów. Stabilność planowania wzmacnia deklaracja GDDKiA o zamiarze wydatkowania 20 mld zł rocznie przez najbliższe pięć lat, co daje rynkowi przewidywalność niezbędną do lokowania kapitału w nieruchomościach komercyjnych wzdłuż planowanych tras.

Obwodnice mają odblokować potencjał lokalny

Równolegle do budowy strategicznych tras, kluczową rolę w rozwoju lokalnych rynków odgrywa Program budowy 100 obwodnic. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast takich jak Kraków, gdzie finalizowane jest domknięcie obwodnicy, czy z mniejszych ośrodków jak Pułtusk, Kołbiel, Jasło i Radomsk, bezpośrednio wpływa na wartość gruntów i potencjał deweloperski.

Inwestycje te uwalniają tereny pod nowe projekty mieszkaniowe, handlowe i usługowe, które wcześniej były nieatrakcyjne z powodu hałasu i natężenia ruchu. Dla deweloperów i funduszy nieruchomości to wyraźny sygnał, że dotychczas peryferyjne lokalizacje zyskują na dostępności i jakości życia, stając się obiecującym rynkiem.

Mapa przyszłych okazji inwestycyjnych

Obecny portfel realizacyjny to tylko część większego obrazu. Na etapie przetargów na wybór wykonawców znajduje się obecnie 34 zadań o łącznej długości 469 km, a w fazie przygotowania jest ponad 2,5 tys. km dróg. Analiza planów GDDKiA pozwala z dużym wyprzedzeniem identyfikować obszary, których potencjał inwestycyjny wzrośnie w perspektywie kilku najbliższych lat.

W samym 2026 roku kierowcy mają zyskać 290 km nowych dróg. To konkretny, krótkoterminowy impuls, który przełoży się na wartość nieruchomości w sąsiedztwie oddawanych do użytku tras. Śledzenie harmonogramów i postępów w kontraktacji staje się tym samym kluczowym elementem strategii dla każdego, kto inwestuje na polskim rynku nieruchomości.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

Źródło: GDDKiA

