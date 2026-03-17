Rusza przetarg na budowę kluczowych odcinków drogi ekspresowej S10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargach na projekt i budowę dwóch kluczowych odcinków drogi ekspresowej S10, które połączą Wyrzysk z Bydgoszczą. Postępowania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wykonawców, a wszystkie złożone propozycje cenowe są znacznie niższe od budżetów zamawiającego, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. To wyraźny sygnał dużej konkurencji na rynku budownictwa infrastrukturalnego.

Łącznie chodzi o budowę blisko 40-kilometrowego odcinka nowej trasy, która ma strategiczne znaczenie dla poprawy skomunikowania województwa kujawsko-pomorskiego z zachodnią Polską. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane mają być realizowane w latach 2028-2031, a oddanie drogi do użytku planowane jest na drugi kwartał 2031 roku.

Bitwa cenowa o odcinek Wyrzysk – Nakło nad Notecią

W przetargu na pierwszy z fragmentów, od obwodnicy Wyrzyska do Nakła nad Notecią, wpłynęło dziewięć ofert. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania opiewał na kwotę 932,8 mln zł. Najniższą cenę, 610,1 mln zł, zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. To o ponad 320 mln zł mniej, niż zakładał kosztorys.

Pozostałe oferty również zmieściły się w budżecie, a najdroższa z nich, złożona przez firmę Strabag, wyniosła 766,7 mln zł. Wśród chętnych do budowy znalazły się także takie firmy jak Budimex, Intercor, Trakcja czy Polimex Infrastruktura.

6

Jeszcze większa konkurencja na trasie do Bydgoszczy

Drugie postępowanie, dotyczące odcinka od Nakła nad Notecią do węzła Bydgoszcz Zachód, przyciągnęło aż jedenastu wykonawców. W tym przypadku GDDKiA była gotowa przeznaczyć na inwestycję 1,029 mld zł. Najkorzystniejszą finansowo propozycję złożyła firma PORR, wyceniając prace na 613,5 mln zł. Oznacza to potencjalną oszczędność dla budżetu państwa przekraczającą 400 mln zł.

Najwyższa oferta, złożona przez firmę Onde, opiewała na kwotę 890,5 mln zł, co wciąż jest kwotą znacznie niższą od szacunków zamawiającego. Tak duża rozpiętość cen i liczne oferty poniżej kosztorysu wskazują na stabilizację cen materiałów i silną walkę o kontrakty w branży budowlanej.

Co powstanie i jakie są kryteria wyboru?

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej, a także węzłów drogowych Sadki, Nakło, Ślesin i Kruszyn. W ramach projektu powstaną również Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi oraz niezbędna infrastruktura towarzysząca, w tym przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne. Nowa trasa ma przejąć ruch tranzytowy i znacząco poprawić płynność przejazdu.

Wybór wykonawcy nie będzie opierał się wyłącznie na cenie. Stanowi ona 60% wagi w ocenie ofert. Pozostałe 40% to kryteria pozacenowe, w tym przedłużenie okresu gwarancji na obiekty mostowe oraz ekrany akustyczne. Po podpisaniu umowy zwycięzca będzie miał 47 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. Z tego okresu wyłączane są okresy zimowe w fazie budowy.

Nowa S10 to impuls dla rynku nieruchomości

Ukończenie drogi ekspresowej S10 na tym odcinku będzie miało fundamentalne znaczenie nie tylko dla transportu, ale również dla rynku inwestycyjnego. Lepsze skomunikowanie Bydgoszczy z siecią dróg szybkiego ruchu w kierunku zachodnim znacząco podniesie atrakcyjność terenów zlokalizowanych wzdłuż nowej trasy.

Należy spodziewać się wzrostu zainteresowania gruntami pod inwestycje logistyczne, magazynowe i przemysłowe, szczególnie w okolicach planowanych węzłów. Dla lokalnych rynków w gminach takich jak Nakło, Sadki czy Sicienko może to być silny bodziec rozwojowy, otwierający nowe perspektywy dla biznesu i rynku mieszkaniowego.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/znamy-oferty-na-dwa-odcinki-s10-99191.html; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad