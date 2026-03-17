Modernizacja linii kolejowej do Spały

PKP Polskie Linie Kolejowe realizują i planują kolejne etapy modernizacji 8-kilometrowej linii kolejowej nr 53, prowadzącej z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały. Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych trasy, co ma umożliwić Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) uruchomienie codziennych połączeń pasażerskich do tej popularnej miejscowości turystycznej.

Na inwestycję już wydano blisko 3 mln zł

Obecnie pociągi ŁKA docierają do Spały jedynie w weekendy, co ogranicza potencjał turystyczny i komunikacyjny miejscowości. Samorząd województwa łódzkiego, który odpowiada za organizację transportu regionalnego, uzależnia rozszerzenie oferty o kursy w dni robocze od podniesienia standardu infrastruktury. Prace prowadzone przez zarządcę torów, PKP PLK, są więc bezpośrednią odpowiedzią na te plany i mają stworzyć techniczne podstawy do zwiększenia częstotliwości kursów.

Modernizacja linii to proces rozłożony w czasie. W latach 2019-2025 na poprawę stanu trasy wydano blisko 3 mln zł. W ramach tych środków wykonano m.in. remont mostu nad rzeką Czarną oraz naprawę przepustów. Kluczowym elementem była także przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu drogi krajowej nr 48, gdzie zainstalowano samoczynną sygnalizację oraz rogatki, co znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa.

Efekty tych działań są już odczuwalne dla przewoźnika. W ubiegłym roku, na około połowie długości trasy, udało się podnieść prędkość pociągów z 40 do 50 km/h, co nieznacznie skraca czas podróży, ale przede wszystkim świadczy o poprawie stanu technicznego torowiska.

Nowe tory i przebudowa stacji za ponad 2,5 mln zł

To nie koniec inwestycji. Jak zapowiada PKP PLK, jeszcze w bieżącym roku planowana jest dalsza wymiana szyn i podkładów na całej długości linii. Na ten cel zabezpieczono w budżecie ok. 800 tys. zł. Działania te mają na celu dalszą poprawę parametrów eksploatacyjnych i niezawodności trasy.

Największym planowanym przedsięwzięciem jest jednak kompleksowa przebudowa stacji końcowej Spała. PKP PLK ma już zarezerwowane na to zadanie środki w wysokości 1,7 mln zł. Ostateczny zakres robót zostanie jednak ustalony dopiero po tym, jak Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego sprecyzuje swoje oczekiwania dotyczące przyszłej oferty przewozowej i obsługi pasażerów na stacji.

Potencjał dla lokalnego rynku nieruchomości

Całkowita wartość zrealizowanych i planowanych prac na linii do Spały przekroczy 5,5 mln zł. Choć w skali kraju jest to niewielki projekt, dla lokalnej gospodarki ma on strategiczne znaczenie. Uruchomienie regularnych, codziennych połączeń kolejowych z aglomeracją łódzką może znacząco zwiększyć całoroczny ruch turystyczny, co przełoży się na obłożenie w hotelach i obiektach noclegowych oraz na rozwój gastronomii.

Stabilny i szybki dojazd transportem publicznym to także czynnik, który może wpłynąć na rynek nieruchomości. Lepsza komunikacja wzmacnia atrakcyjność Spały nie tylko jako miejsca wypoczynku, ale również jako lokalizacji do zamieszkania lub inwestycji w nieruchomości na wynajem krótkoterminowy. Inwestycja w infrastrukturę kolejową staje się tym samym impulsem rozwojowym dla całej miejscowości.

