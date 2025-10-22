Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego Rzeszów? Najważniejsze czynniki wyboru lokalizacji

Na Podkarpaciu rusza budowa nowego centrum logistycznego Panattoni. Obiekt powstanie na działce o powierzchni 13 ha i docelowo osiągnie ponad 110 tys. mkw. W ramach pierwszego etapu inwestycji Panattoni Park Rzeszów North II powstaną dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 42 tys. mkw. Choć projekt dopiero wystartował, umowy najmu podpisało już trzech najemców. Inwestorem jest fundusz nieruchomości zarządzany przez Jet Investment.

Jak zauważa Michał Samborski, Head of Development w Panattoni, Rzeszów zyskuje na znaczeniu jako hub logistyczno-produkcyjny i przyciąga międzynarodowych potentatów. To zasługa takich czynników jak dostępność wykwalifikowanej kadry oraz strategiczne położenie przy dwóch istotnych szlakach transportowych – autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19, będącej częścią międzynarodowej trasy Via Carpathia. Lokalizacja ta ułatwia dostęp do rynków południowo-wschodniej Polski, a także Słowacji i Rumunii. Dodatkowym atutem jest bliskość rzeszowskiego lotniska (zaledwie 4 km) oraz niewielka odległość od centrum miasta, wynosząca 10 km.

Dwa nowe obiekty logistyczne w budowie

Pierwszy etap budowy kompleksu Panattoni Park Rzeszów North II obejmie realizację dwóch budynków.

Pierwszy z nich powstanie w formule BTS i będzie przeznaczony dla jednej z wiodących firm kurierskich. W budynku o powierzchni 7 300 mkw. zostanie uruchomione regionalne centrum sortowania przesyłek. Rozpoczęcie działalności planowane jest na październik 2026 roku, jednak obiekt zostanie przekazany najemcy już pół roku wcześniej, co umożliwi montaż nowoczesnego, automatycznego sortera.

W tym samym czasie ruszy budowa drugiej hali o powierzchni 35 000 mkw. Około 9 900 mkw. zajmie w niej operator świadczący kompleksowe usługi logistyczne, a 4 000 mkw. firma działająca w sektorze e-commerce dla branży automotive.

Chcesz wiedzieć więcej:

Nowoczesne, ekologiczne rozwiązania w Panattoni Park Rzeszów North II

Inwestycja przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie Excellent. W projekcie przewidziano zastosowanie rozwiązań wspierających efektywność energetyczną i gospodarowanie zasobami wodnymi, a także zwiększających komfort użytkowników. Wśród nich znajdą się m.in. zapewnienie większego dostępu do światła dziennego, optymalna akustyka oraz nowoczesne systemy poprawiające jakość powietrza wewnątrz budynków.

Dodatkowo, jeden z najemców zdecydował się na instalację paneli fotowoltaicznych, co jest spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju i dążeniem do ograniczenia śladu węglowego.

Źródło: Panattoni

