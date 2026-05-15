Lubelska ofensywa drogowa nabiera tempa. Nowe kontrakty na remonty warte 9 mln zł

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podpisał umowy na trzy zadania remontowe, które obejmą łącznie ponad 8,3 km dróg w regionie. Wartość zakontraktowanych prac to 8,933 mln zł – informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Inwestycje, realizowane w powiatach parczewskim, hrubieszowskim i tomaszowskim, stanowią element szerszej strategii modernizacji sieci drogowej, określanej przez samorząd jako „Lubelska ofensywa drogowa”.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli władz wojewódzkich, podpisane kontrakty to kolejny etap systematycznego planu poprawy stanu infrastruktury. Prace mają zakończyć się jeszcze latem lub wczesną jesienią 2026 roku, co wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na kluczowych lokalnych trasach.

Mapa inwestycji: Gdzie i za ile powstaną nowe nawierzchnie?

Pierwszy z kontraktów dotyczy remontu drogi wojewódzkiej nr 815 w miejscowości Horodyszcze, w powiecie parczewskim. Zadanie o wartości 1,999 mln zł zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew. Prace obejmą odcinek o długości blisko 3,4 km, a wykonawca ma na ich realizację trzy miesiące.

Dwa pozostałe zlecenia trafiły do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Zamościa. Pierwsze z nich zakłada remont 3,1 km drogi wojewódzkiej nr 816 na odcinku między Terespolem a Zosinem w powiecie hrubieszowskim. Wartość tej umowy wynosi 2,304 mln zł, a termin realizacji to zaledwie dwa miesiące.

Najdroższe zadanie dotyczy modernizacji drogi wojewódzkiej nr 850 na odcinku Tomaszów Lubelski – Alojzów, na terenie powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Kontrakt opiewa na kwotę 4,630 mln zł, a prace na odcinku 1,8 km mają potrwać cztery miesiące. Wyższy koszt jednostkowy w tym przypadku może sugerować szerszy zakres robót niż tylko wymiana nawierzchni.

Wpływ na lokalny rynek i rozwój

Choć poszczególne zadania mają charakter lokalny, ich skumulowany efekt ma znaczenie dla usprawnienia komunikacji we wschodniej części województwa. Modernizacja dróg wojewódzkich bezpośrednio przekłada się na skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie komfortu podróży oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i przedsiębiorców działających w regionie.

Dla rynku nieruchomości i inwestorów jest to sygnał konsekwentnego dążenia do niwelowania barier infrastrukturalnych. Lepsza dostępność komunikacyjna to jeden z fundamentalnych czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną gruntów oraz potencjał rozwoju firm z branży logistycznej, produkcyjnej czy usługowej. Systematyczne, nawet niewielkie projekty, budują wizerunek regionu jako miejsca, w którym władze aktywnie wspierają rozwój gospodarczy.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

