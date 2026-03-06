Nowa droga S10. GDDKiA wybrała ostateczny wariant trasy

Zakończyły się prace analityczne nad nowym, strategicznym odcinkiem drogi ekspresowej S10. Po posiedzeniach Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), GDDKiA zarekomendowała do dalszych prac wariant 4 (fioletowy). Obejmuje on ponad 120 kilometrów nowej trasy, która połączy autostradę A1 na wysokości węzła Włocławek Północ z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Decyzja dotyczy dwóch kluczowych fragmentów:

odcinka o długości 42,3 km w województwie kujawsko-pomorskim,

odcinka o długości 78,1 km w województwie mazowieckim, który obejmuje zarówno fragment S10, jak i drogi S50, stanowiącej część OAW.

To efekt intensywnych prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, które od 2022 roku realizowało konsorcjum firm TPF i Databout.

Płock wielkim wygranym nowej trasy S10

Największym beneficjentem nowej inwestycji drogowej będzie Płock. Miasto zyska szybkie i bezkolizyjne połączenie z siecią dróg ekspresowych dzięki rozbudowie drogi krajowej nr 60. Nowy, dwujezdniowy odcinek o długości około 17 km połączy miasto z węzłem na S10, który zlokalizowany będzie zaledwie 7 km od jego granic.

Dla rynku inwestycyjnego to przełomowa informacja. Tak znacząca poprawa skomunikowania czyni Płock i jego okolice niezwykle atrakcyjnym terenem pod nowe projekty magazynowe i przemysłowe. Dotychczasowy dystans do głównych arterii komunikacyjnych był barierą, która zostanie całkowicie zlikwidowana, otwierając region na napływ nowego kapitału.

Strategiczny korytarz dla polskiej logistyki

Budowa trasy S10 to jeden z priorytetów Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Jej ukończenie stworzy zupełnie nowy korytarz transportowy, który odciąży autostradę A2 i zapewni alternatywne, szybkie połączenie zachodniej granicy z aglomeracją warszawską.

- Droga ekspresowa S10 będzie miała docelowo ok. 400 km i będzie stanowiła najkrótsze połączenie drogowe Szczecina z Warszawą (przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w okolicy Naruszewa i dalej S7 do stolicy) – podaje GDDKiA.

Nowa droga znacząco wzmocni potencjał logistyczny całego województwa kujawsko-pomorskiego. Region ten, z miastami takimi jak Bydgoszcz i Toruń, już teraz jest na radarze największych graczy. Deweloperzy tacy jak Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, od lat realizują tu projekty magazynowe, doceniając centralne położenie i dostęp do korytarza A1.

Kiedy powstanie nowy odcinek S10? Harmonogram i kolejne etapy inwestycji

Zgodnie z zapowiedziami, wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obu odcinków mają zostać złożone do końca marca tego roku. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i przygotowaniu projektu budowlanego, realizacja prac w terenie planowana jest na lata 2030-2032. Wybór wariantu został poprzedzony szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi i spotkaniami z samorządowcami, które odbywały się w latach 2023-2025.

