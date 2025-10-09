Słowacja wybuduje 26 km autostrady D3 do granicy z Polską

Jak poinformowała Národná diaľničná spoločnosť, słowacka odpowiedniczka polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 30 września 2025 roku jej przedstawiciele podpisali umowy z wykonawcami na budowę trzech odcinków autostrady D3 pomiędzy Żyliną i granicą z Polską w Zwardoniu. Ma zostać wybudowanych 26 kilometrów nowej autostrady. I to nie byle jakiej. Bo częściowo autostrada będzie miała aż po cztery pasy ruchu w każdym kierunku.

Po zakończeniu dwóch czteropasmowych jezdni Kysuce, kierowcy będą mieli ciągłą trasę D3 z Żyliny do granicy z Polską. Jednocześnie powstanie pełnoprawne połączenie autostradowe na północy z południowo-zachodnią częścią Słowacji, więc ruch tranzytowy wygodnie przejdzie przez Słowację przez autostrady D1 i D3 bez obciążania dróg niższych kategorii i okolicznych miast i wiosek – powiedział Filip Macháček, prezes zarządu i dyrektor generalny słowackiej NDS.

O budowie autostrady D3 mówiono od lat 90.

Budowa autostrady D3 to temat znany u naszych południowych sąsiadów od lat. Sama D3 częściowo już istnieje. Powstało już około 40 km tej trasy, ale częściowo ma ona tylko jedna jezdnię. Teraz zostanie do niej dobudowanych kolejnych 26 kilometrów od Żyliny do granicy z Polską w Zwardoniu. Jak informuje NDS, zostanie dodanych około 21 kilometrów czteropasmówki i około 5 kilometrów jednej jezdni, w tym druga nitka tunelu Horelica. Sam tunel istnieje od 2004 roku i podobnie jak tunel w Lalikach na S1, jest tunelem jednojezdniowym, w którym ruch odbywa się w dwóch kierunkach.

Słowacki minister transportu, Józef Ráž zapowiedział, że budowa wszystkich trzech odcinków będzie się odbywała równocześnie.

Jednak ograniczenia w ruchu podczas budowy (wszystkich odcinków równocześnie – przyp. red.) będą wielokrotnie krótsze – powiedział minister transportu Józef Ráž.

Dodał, że po zakończeniu 26-kilometrowej drogi nowej autostrady mieszkańcy regionu Kysuce pożegnają się na zawsze z ruchem tranzytowym i wszystkimi problemami drogowymi, które są obecnie częścią ich życia.

Nowa autostrada odciąży inne drogi krajowe i lokalne

Dzięki budowie autostrady D3 zostanie też odciążona mocno eksploatowana dziś droga krajowa I/11. Jak policzyli Słowacy – po ukończeniu D3 ruch w niektórych miejscowościach, przez które biegnie dziś ta krajówka, spadnie o nawet 12 tysięcy samochodów osobowych i 6 tysięcy ciężarówek dziennie.

Jaka będzie nowa autostrada D3 do granicy z Polską?

Nowa trasa autostrady D3 zacznie się na węźle z autostradą D1 – Hričovské Podhradie (na południowy zachód od Żyliny). Następnie pobiegnie na północ doliną Kysucy przez Żylinę, Kysucké Nové Mesto i Čadcę do połączenia z polską drogą ekspresową S1 na granicy polsko-słowackiej w Zwardoniu.

Autostrada D3 ma odciążyć biegnące tamtędy dotychczas w kierunku Polski drogę krajową nr 11 (Świerczynowiec – Żylina) i nr 12 (Zwardoń – Świerczynowiec), a także przejmie część ruchu tranzytowego szybkiego i ciężkiego, przebiegającego dotąd przez Cieszyn i Świerczynowiec.

Te firmy wybudują autostradę D3 na Słowacji

NDS podpisała umowy jednocześnie z kontrahentami wszystkich trzech odcinków

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto – wykonawcą jest konsorcjum firm Váhostav, Metrostav i Duna Aszfalt,

– wykonawcą jest konsorcjum firm Váhostav, Metrostav i Duna Aszfalt, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica - SKANSKA-SK

- SKANSKA-SK D3 Oščadnica - Čadca, Bukov - konsorcjum firm Váhostav, Metrostav i Duna Aszfalt,

Łącznie wszystkie te odcinki mają kosztować około 890 mln euro bez VAT, przy czym 85 procent będzie pochodziło ze środków unijnych, a reszta z budżetu państwa. Droga ma powstać w ciągu tzrech lat.

Trzy nowe odcinki D3 na Słowacji

Odcinek D3 Oščadnica - Čadca, Bukov jest najkrótszym z trzech odcinków nowej trasy. będzie miał 5,3 kilometra, powstanie tu ponad 600 metrów drugiej nitki tunelu Horelica, 21 mostów, ponad 5 kilometrów barier akustycznych, korytarz migracyjny dla zwierząt, nowe centrum administracji i utrzymania autostrad.

Odcinek D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica ma ponad 9,6 kilometra, stanowi centralną część przyszłej autostrady z Žilina do Čadca i jest drugim najdłuższym z trzech odcinków D3. Szacunkowa wartość kontraktu to 307 mln euro, bez VAT. W ramach zamówienia, budowy 22 obiektów mostowych, jednego skrzyżowania, jednego obszaru odpoczynku, ale także przejścia dla zwierząt.

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto będzie miał łączną długość 11,2 kilometra i będzie bezpośrednio podążał za dwoma poprzednimi odcinkami (D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica i D Šščadnica – Čadca Bukov, II. Profil).

Szacunkowa wartość kontraktu na budowę trzeciego odcinka Kysucké D3 wynosi 507,4 mln euro bez VAT. Przetarg przewiduje budowę 16 obiektów mostowych, sześć murów oporowych, ekrany akustyczne i nie zabraknie tu również przejścia dla zwierząt.