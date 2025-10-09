Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Tramwaj do Mierzyna. W Szczecinie zaprezentowano poprawioną koncepcję

Tramwaj do Mierzyna to inwestycja, która przez lata to pojawiała się w planach, to znów z nich wypadała. Pierwotna koncepcja zaprezentowana przez miasto została też skrytykowana za plan wycinki ok. 200 drzew, a także niedostateczną (zdaniem mieszkańców) obsługę części bloków z uwagi na oddalenie pętli od osiedla.

Z problemami tymi postanowiono się rozprawić. Jak poinformował w mediach społecznościowych radny Przemysław Słowik:

Tramwaj do Mierzyna pojedzie dalej i zostanie większość drzew! Planowana pętla przy Sterze zostanie zmniejszona, a końcowy przystanek tramwajowy zostanie poprowadzony aż do skrzyżowania ul. Polskich Marynarzy i Generała Maczka. To rozwiązanie, o które zabiegaliśmy od poprzedniej kadencji Rady Miasta. Wydłużenie tramwaju o 0,5 km powoduje, że całe osiedle Za Sterem uzyska dogodny dostęp do linii tramwajowych w zasięgu spaceru.

Przypomnijmy, że nowa trasa tramwajowa pobiegnie wzdłuż ul. Ku Słońcu. Pierwotnie zakładano, że zakończy się pętlą na wysokości parkingu przy CH Ster, pomiędzy jezdniami drogi krajowej nr 10. Teraz jednak, jak podaje „Gazeta Wyborcza”, plany te zrewidowano. Według nowej koncepcji, zaprezentowanej w październiku 2025 r.:

pętla tramwajowa (z parkingiem na 160 aut) powstanie na wysokości CH Ster, ale będzie mniejsza, niż planowano, co pozwoli ograniczyć wycinkę drzew – tu dotrą tramwaje jednokierunkowe,

tory na ul. Ku Słońcu zostaną przesunięte na północ względem pierwotnej koncepcji, co znacząco zmniejszy skalę wycinki,

za pętlą tory pobiegną dalej i zakończą się na wysokości osiedla Za Sterem (skrzyżowanie ul. Generała Maczka i Polskich Marynarzy) – tu dojeżdżać będą tramwaje dwukierunkowe.

Jak zapowiedziano, zmiany pozwolą pozostawić na swoim miejscu 80% drzew. Co więcej, osiedle Za Sterem będzie mieć bliżej do tramwaju. Plany zakładają także przebudowę torowiska w ul. Okulickiego – torowisko po zmianach będzie wydzielone z jezdni, co zlikwiduje problem samochodów blokujących tramwaje.

Kiedy budowa tramwaju do Mierzyna? Poczekamy długo

Jak łatwo się domyślić z faktu, że opracowywana jest dopiero nowa koncepcja trasy, na tramwaj do Mierzyna mieszkańcy Szczecina jeszcze poczekają. Jak podał w mediach społecznościowych wspomniany radny, miasto zakłada realizację tramwaju do Mierzyna w latach 2026-2028.

Najpierw jednak inwestycja musi przejść całą ścieżkę administracyjną: konieczne jest uzyskanie nowej decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę (decyzji ZRID). Miasto musi także wygospodarować fundusze na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji to na ten moment pomiędzy 100 a 200 mln zł, przy czym zdecydowanie bliżej tej drugiej kwoty.

Przejdź do galerii: Szczecińskie mozaiki z PRL-u. Zobacz zdjęcia i sprawdź adresy