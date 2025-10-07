Inwestycje za miliardy złotych zmieniają oblicze transportu w regionie. Otwarcie dworca w Olsztynie, remonty stacji, prace na liniach i nowe programy modernizacyjne to dowód na to, że kolej znów ma być krwiobiegiem Warmii i Mazur. Wiele inwestycji to część programów jak "Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025" lub Krajowy Program Kolejowy, finansowanych z UE (np. POIiŚ, FEnIKS, CEF). PKP S.A. ogłosiło niedawno kolejny program „Dworce Przyjazne Pasażerom”, który daje nadzieję na remonty dalszych obiektów.

Pięć stacji do gruntownej modernizacji

Poprawa stanu dworców w regionie ma być kontynuowana w ramach nowego programu inwestycyjnego PKP S.A. „Dworce Przyjazne Pasażerom”, zaplanowanego do 2030 roku. Na liście podstawowej tej inicjatywy znalazły się dwa ważne dla komunikacji w regionie a także dla ruchu turystycznego stacje Giżycko, Morąg, Braniewo, Korsze. Z kolei na liście rezerwowej umieszczono stację Sątopy-Samulewo, co także daje szansę na modernizację w przyszłości.

Dworzec w Morągu znalazł się na liście inwestycyjnej, jako obiekt wymagający kompleksowej przebudowy. Z tej samej listy będą też realizowane remonty w Braniewie i Korszach, natomiast w dworzec w Giżycku został zaklasyfikowany do listy modernizacji w ramach komponentu turystycznego.

Program „Dworce Przyjazne Pasażerom”

Tworząc nowy program, spółka PKP przeprowadziła dokładną analizę ponad 400 lokalizacji, po zakończeniu której opracowana została lista dworców objętych potrzebami inwestycyjnymi. W programie znalazły się dworce z 59 nowych, dotychczas nie analizowanych lokalizacji. Ujęcie dworca w programie i nadanie inwestycji z nim związanej określonego priorytetu wynika z liczby punktów uzyskanych w rankingu. Głównym czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu (bądź nie) danego dworca do programu jest średnia liczba podróżnych korzystających z danej stacji. Innymi aspektami branymi pod uwagę są: przesiadkowy charakter dworca, postoje nie tylko pociągów regionalnych i podmiejskich, ale też dalekobieżnych, potrzeba ochrony dworca jako zabytku, możliwości zagospodarowania po modernizacji, czynniki demograficzne, jak liczba ludności w danej miejscowości czy liczba osób, dla których dana stacja jest najbliższą.

W ramach nowego programu zaplanowane zostały 183 inwestycje na 181 stacjach, z czego na realizację 106 inwestycji obejmujących modernizację, budowę, remont czy doposażenie zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 1,4 mld zł netto (1,722 mld brutto).

Kolej bliżej mieszkańców

Kolejowa rewolucja na Warmii i Mazurach jest faktem. Potwierdzają to zakończone i trwające inwestycje m.in.:

budowa nowych przystanków Olsztyn Likusy, Olsztyn Redykajny i Olsztyn Jezioro Ukiel

nowe przystanki Kolno, Nikielkowo, Wietrzychowo, Nowy Dwór koło Ornety, Ełk Szyba Wschód

modernizacja i przebudowa dworców i stacji Ełk w ramach Rail Baltica, Łankiejmy, Pasłęk, Działdowo, Korsze, Kętrzyn, Braniewo, Ostróda a także Woszcele, Siedliska, Martiany i wiele innych małych przystanków.

Doświadczenia pokazują jednak, że sukces nie zawsze jest pełny. Przykładem jest Szczytno, gdzie zabytkowy dworzec po wieloletnim remoncie, nękanym problemami został otwarty pod koniec 2022 r., ale niestety wiele elementów wyposażenia, w tym systemy informacji pasażerskiej, nie działa, a podróżni w pełni mogą korzystać jedynie z poczekalni. W Piszu z kolei stary budynek dworca został wyburzony, a lokalne władze dopiero teraz zabiegają o budowę nowego obiektu.

Tory w remoncie - szybciej, ale nie zawsze dla każdego

Ogromne zmiany zmiany dla pasażerów przynoszą modernizacje najważniejszych magistral kolejowych.

Linie kolejowe do Olsztyna z Chorzeli i Braniewa - długo wyczekiwane połączenie, na którego trasie leży też międzynarodowy Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach pod Szczytnem. Dzięki niemu ponownie zostało połączona północna i południowa część województwa, a wiele miast i wsi ma znów możliwość dojazdu pociągiem do Olsztyna

Linia Ełk - Korsze to strategiczna inwestycja o wartości przekraczającej miliard złotych, która obejmuje kompleksową przebudowę i elektryfikację blisko 100-kilometrowej trasy. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie przyspieszą do 160 km/h, a podróż z Olsztyna do Ełku przez Giżycko skróci się do niecałych 2 godzin. Projekt jest jednak opóźniony – na trasę wyruszyły już pociągi na razie prowadzone trakcją spalinową, a pełne uruchomienie trakcji elektrycznej nastąpi dopiero w połowie 2026 roku.

Linia Szczytno - Ełk - modernizacja tej trasy przyniosła już realne korzyści. Na odcinku Szczytno - Pisz pociągi wróciły po latach, a podróżni korzystają z nowych peronów m.in. w Rucianem-Nidzie, Spychowie i Piszu. Niestety całoroczne pociągi dalekobieżne PKP Intercity, które w czasie objazdu kursowały przez Pisz, mają wrócić na swoją stałą trasę przez Giżycko. Oznacza to, że Pisz, mimo modernizacji torów, zostanie zepchnięty na boczny tor z dostępem do pociągów dalekobieżnych głównie w sezonie turystycznym.

