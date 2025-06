Spis treści

Modernizacja „Kryniczanki” to przykład kompleksowej i przemyślanej inwestycji – łączącej komfortowe perony, przyspieszone trasy kolejowe i bezpieczeństwo na przejazdach oraz mostach. Całość wpisuje się w strategiczne cele PKP PLK: rozwój przewozów regionalnych i turystycznych, zwiększenie dostępności transportowej i poprawę jakości życia mieszkańców.

Nowoczesne perony na 13 przystankach i stacjach

Od marca 2025 trwały prace przy budowie i modernizacji peronów na stacjach Barcice, Młodów, Łomnica‑Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów‑Zdrój, Milik i Muszyna‑Zdrój, dołączając do wcześniej odnowionych peronów w Tuchowie, Andrzejówce, Starym Sączu, Rytro i Muszynie. W efekcie 13 obiektów zyskało:

nowe wiaty i ławki,

ekologiczne oświetlenie LED,

czytelne tablice informacyjne,

ścieżki naprowadzające i pochylnie dla osób z ograniczoną mobilnością.

To efekty rządowego „programu przystankowego" na lata 2021–2025, z którego na modernizację „Kryniczanki” przeznaczono 73 mln zł.

Nowe tory i inżynieria – szybciej i bezpieczniej

Na całym odcinku Stary Sącz – granica państwa (Leluchów) przeprowadzone zostały prace torowe i inżynieryjne o wartości ok. 118 mln zł (Krajowy Program Kolejowy + środki PKP PLK). W zakres prac wchodzą:

wymiana torów na odcinku Stary Sącz–Leluchów,

modernizacja 23 przejazdów kolejowo-drogowych,

wzmocnienie 60 obiektów (mosty, przepusty, ściany oporowe),

przebudowa mostu nad Popradem w Muszynie,

wdrożenie nowych urządzeń sygnalizacyjnych w Rytrze i Muszynie.

To pozwoli jeszcze w 2025 r. podwyższyć prędkość do 120 km/h, dzięki czemu jazda pociągiem skróci się na tym krętym górskim odcinku o około 10 minut.

Harmonogram i bezpośrednie połączenia

Od 12 czerwca 2025 r. przywrócono bezpośrednie połączenia Tarnów–Muszyna–Krynica‑Zdrój, które korzystają już z całkowicie odnowionej infrastruktury. Część rozwiązań (np. wymiana sterowania ruchem) będzie kontynuowana, a od grudniowego rozkładu 2025/2026 planowane jest istotne przyspieszenie pociągów na większości trasy do 120 km/h.

Dolina Popradu w zasięgu pociągu – wygodniej na wakacje i do uzdrowiska

W ramach korekty rozkładu „na wakacje” od czerwca zniesiono niektóre ograniczenia, m.in. przyznając 50 km/h na odcinku Andrzejówka–Muszyna (zamiast wcześniejszych 40 km/h) oraz zwiększając prędkość na odcinku Stary Sącz – Rytro do 90 km/h. Te zmiany były oczekiwane na trasie od lat. Zwiększą konkurencyjność przejazdów koleją w stosunku do transportu komunikacją autobusową, która zdominowała region. Mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne codzienne połączenia do Nowego Sącza i Tarnowa. Turyści i pacjenci uzdrowisk komfortowy dojazd do atrakcji Doliny Popradu i sanatoriów. Gęstość stacji kolejowych ułatwi organizowanie górskich wycieczek czy krótkich wypadów weekendowych. Osoby z ograniczeniami ruchowymi zyskają pełną dostępność dzięki nowoczesnej infrastrukturze peronowej. Modernizacja tej ważnej dla regionu linii kolejowej poprawi komunikację w regionie, zmniejszając ruch samochodowy.

