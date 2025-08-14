Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Remont pl. Zawiszy. Tramwaje Warszawskie skrócili go z 3 miesięcy do 5 tygodni

Plac Zawiszy to jeden z najbardziej obłożonych węzłów tramwajowych w całej Warszawie: co godzina przejeżdża tędy od 30 do 45 tramwajów na godzinę na kierunek na każdym z wlotów. To także kluczowy węzeł drogowy. Prędzej czy później remont tramwajowy był jednak nieunikniony. Ostatecznie prace remontowe rozpoczęły się 7 lipca 2025 r., a już 11 sierpnia ruch na placu wrócił do normy. Wykonawcy zostały już tylko drobne prace poza obrębem jezdni i torowiska. Jak uniknięto zamknięcia ważnych ulic i wstrzymania kursowania komunikacji miejskiej na długie miesiące? Tramwaje Warszawskie znalazły sposób.

Do tej pory na podobnych skrzyżowaniach stosowaliśmy beton lany na miejscu, który wymaga szalowania, zbrojenia, wylewania, a potem odpowiedniego czasu dojrzewania. Dzięki prefabrykatom, które powstawały w trakcie kontrolowanego procesu produkcji w zakładzie wykonawcy w Krakowie, czas zamknięcia poszczególnych przejazdów przez torowisko możemy skrócić z min. 30 dni do siedmiu dni

– podają Tramwaje Warszawskie. Dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji remont udało się skrócić z 3 miesięcy do 5 tygodni (pierwotnie zapowiadano 4 tygodnie, jednak ulewne deszcze wstrzymały możliwość realizacji część prac). 11 sierpnia torowisko było już gotowe, tramwaje kursowały, a wszystkie ulice były przejezdne. Minusem nowatorskiej metody jest jednak znacznie wyższy koszt takiego remontu, choć konkretnych kwot nie podano.

Prefabrykaty z Krakowa utknęły przez burzę

Jak podają Tramwaje Warszawskie, betonowe prefabrykaty o wadze do 20 ton przyjechały koleją z Krakowa, choć nie bez przygód: pod koniec czerwca potężna nawałnica wstrzymała transport na trasie. W końcu się jednak udało i 19 wagonów pełnych płyt oraz akcesoriów rozładowano na bocznicy kolejowej przy Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów. Jak podano:

W zakładach KNZ Rail powstały prefabrykaty do remontu jednego z najważniejszych węzłów tramwajowych stolicy – Placu Zawiszy. Wszystko w ramach technologii ConTrack, która umożliwia błyskawiczny montaż torowiska z gotowych elementów – niemal jak z klocków. Łącznie to 121 prefabrykowanych bloków zajmie powierzchnię 1600 m². Do ich wykonania wykorzystano około 540 m³ betonu. Największa z płyt ma 23 m². To pierwsze tego typu wdrożenie na tak dużą skalę technologii wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych w Polsce.

Kumulacja inwestycji tramwajowych na Ochocie

Warto zauważyć, że remont placu Zawiszy to tylko jedno z przedsięwzięć realizowanych tego lata w tej okolicy przez Tramwaje Warszawskie. Największą inwestycją na Ochocie jest budowa tramwaju do Dworca Zachodniego, który ma być gotowy w przyszłym roku. Będzie to pierwsza w Warszawie trasa tramwajowa z podziemnymi przystankami w tunelu. Znajdą się one pod peronami kolejowymi dworca Warszawa Zachodnia, umożliwiając łatwe przesiadki między koleją a komunikacją miejską.

Ponieważ budowa ta wymusiła wstrzymanie na kilka miesięcy (do października) ruchu tramwajów na południe od przystanku Och-Teatr, Tramwaje Warszawskie wykorzystują tę okazję do remontu torowiska w ul. Grójeckiej.

Organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha będzie się wielokrotnie zmieniała w miarę postępu robót. Ograniczenia w przepustowości skrzyżowania utrzymają się co najmniej do końca roku. Prace przy układzie torowym na skrzyżowaniu wykorzystamy do remontu torowiska między pl. Narutowicza a Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz przeprowadzenia innych prac utrzymaniowych na dalszym odcinku, w stronę pętli P+R Al. Krakowska. Tramwaje wrócą na trasę między pl. Narutowicza a pętlą P+R Al. Krakowska w październiku 2025 r.

– podano w komunikacie.

